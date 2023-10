Grafico: Le energie rinnovabili creeranno 13,7 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo nel 2022

secondo un report L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) hanno recentemente pubblicato che nel 2022 circa 13,7 milioni di persone lavoravano nel settore delle energie rinnovabili in tutto il mondo. Questo numero è quasi il doppio dei 7,3 milioni di posti di lavoro che il settore aveva nel 2012.

Il solare fotovoltaico ha portato alla creazione di posti di lavoro nel 2022, con 4,9 milioni di posti di lavoro, più di un terzo della forza lavoro totale nel settore delle energie rinnovabili. Seguono la bioenergia – che comprende biocarburanti liquidi, biomassa solida e biogas – che impiega circa 3,6 milioni di persone, e l’energia idroelettrica, che impiega circa 2,5 milioni di lavoratori.

Il rapporto indica che le energie rinnovabili stanno attraendo crescenti investimenti che aiutano a creare opportunità di lavoro in un numero crescente di paesi. Tuttavia, la maggior parte dei cosiddetti “lavori verdi” è ancora concentrata in un piccolo gruppo di paesi come la Cina, che rappresenta il 41%, il Brasile, alcuni paesi dell’UE, gli Stati Uniti e l’India. La Cina è il paese con il maggior numero di posti di lavoro, con oltre 5,5 milioni di dipendenti nelle sue forti industrie fotovoltaica ed eolica. Il secondo paese è il Brasile, che impiega 1,4 milioni di persone, la maggior parte nel settore dei biocarburanti, mentre nell’Unione Europea circa 1,6 milioni di persone lavorano in vari sottosettori.