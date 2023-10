L’Ufficio Politico dell’MPLA ha analizzato il programma di sviluppo dell’Angola

L’incontro, presieduto dal leader del partito politico e Presidente della Repubblica, João Lourenço, ha valutato temi quali la necessità di un maggiore impegno nel settore agricolo e l’impatto dello scenario di instabilità internazionale e di inflazione sul contesto sociale angolano. Livello nazionale.Mondo.

Secondo le dichiarazioni alla stampa del segretario dell’Ufficio politico per le politiche sociali, Marcel Kapama, la discussione si è concentrata su questioni come la perdita del potere d’acquisto della popolazione, la qualità dell’istruzione e della sanità.

Hanno inoltre analizzato temi quali la creazione di posti di lavoro per i giovani e l’agricoltura familiare.

Kapama ha sottolineato che i membri sono d’accordo all’unanimità nel riconoscere che il paese si trova ad affrontare una situazione economica e sociale difficile, aggiungendo che tra le ragioni di questo fenomeno c’è l’economia dipendente dal petrolio, che è fortemente influenzata dalle fluttuazioni e dai conflitti sulla scena internazionale.

“Sappiamo che, anche se siamo in un processo di diversificazione su larga scala, questi problemi non sono ancora stati risolti”, ha commentato il ministro, che ha sottolineato il grande impegno del leader dell’MPLA, e del governo in generale, a fare tutto il possibile per invertire la situazione. la situazione.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate anche le questioni interne che verranno presentate alla prossima riunione del Comitato Centrale del partito, prevista nella seconda metà di novembre di quest’anno.

Tra questi vi è l’approvazione delle informazioni relative alle attività sviluppate dalla Segreteria dell’Ufficio Politico nel secondo trimestre dell’anno, nonché il piano delle attività e degli eventi del Comitato Centrale per l’anno 2024.

I membri della struttura del partito hanno ricevuto anche informazioni sull’aeroporto internazionale Agostino Neto, che sarà inaugurato il mese prossimo.

mem/kmj