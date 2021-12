Super Mario Draghi è ora il ‘Nonno’ d’Italia e d’Europa

“Il mio destino personale non è calcolato. Non ho desideri specifici. Sono un uomo, a No. (Nonno), al servizio delle aziende. Super Mario è diventato Draghi No. Dall’Italia e dall’Europa. Come presidente del Consiglio dei ministri, è stato in grado di concludere che l’Italia nel 2021 è una delle economie che hanno affrontato meglio la crisi del virus corona. a Economista Paese dell’anno Italia. sì Politica Mario ha scelto Tracy come la personalità più appropriata questa volta.

Super Mario Si è dichiarato come No. Dall’Italia alla Conferenza Stampa dell’Anno Equality mercoledì 21 dicembre. In apparenza, ha elencato i risultati del governo che ha guidato dal 13 febbraio 2021. “L’Italia è uno dei Paesi più vaccinati al mondo; Abbiamo consegnato il piano di risanamento e risanamento in modo tempestivo e abbiamo adempiuto ai 51 obblighi che ci siamo prefissati “, ha affermato Tragi. “L’importante è che questo governo sia sostenuto dalla maggioranza e vorrei ringraziarli per il lavoro di questa maggioranza”, ha aggiunto, pur sottolineando che il debito non era suo, ma dell’italiano.

Francesco Merlow è stato riconosciuto Un articolo Dentro Repubblica Questa è la conferenza stampa più umile e carismatica a cui abbia mai partecipato. “Tracy ha inventato un nome,” No. (Nonno), che è legato al nostro valore nazionale, la famiglia italiana è una patria… I nonni italiani conservano le tradizioni come versi, sono i patrioti di cui ci fidiamo, quelli che ci proteggono e ci proteggono. Gonfiore per l’aggressività.

Alcuni volevano vedere nelle sue parole il segno che è visto come presidente. Ordine di Sergio MatterellaMario Tragi, ora 80enne, finisce febbraio ed è il candidato più forte per la carica di capo di Stato in Spagna, ma la sua buona prestazione come presidente del gabinetto lo rende tale. È difficile cambiare il Paese senza essere soggetti alle elezioni.

Il grande paradosso è che Tragie può essere la soluzione per il successore di Mottarella, ma l’Italia ha due problemi, occupando due posizioni: il capo del governo e il presidente Gianfranco Pasquino

“Sono sicuro che sia una buona scelta per la presidenza, ma chi è il primo ministro? Chi sta formando l’attuale coalizione? Chi sta formando la nuova coalizione? Chi vale abbastanza a Bruxelles? Ci sono problemi e due posizioni rilevanti dovrebbero essere ricoperte dal persone interessate: il capo del governo e il presidente”, ha detto. Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna.

Italia, il Paese del 2021

Il bilancio del 2021 è un anno molto difficile per l’Italia. a Economista Questo è il paese dell’anno. “E non è per i suoi calciatori (campioni d’Europa ad agosto) o per le sue pop star che hanno vinto all’Eurovision (Maneskin), Ma proprio per la sua politica”, afferma il settimanale britannico di cui la famiglia Agnelli è socia.

“L’Italia ha, insieme a Mario Draghi, un Presidente del Consiglio competente e rispettato a livello internazionale. Una volta, la maggior parte dei suoi politici ha seppellito le proprie divergenze a sostegno di un piano di riforma che consentisse all’Italia di accedere ai fondi di risanamento europei. Il tasso di vaccinazione contro il Covit è uno dei il più alto d’Europa, in ripresa più veloce… L’Italia ora è un posto migliore di quanto non fosse a dicembre 2020”, sottolinea il settimanale britannico.

Come capo della Bce nel 2012, Mario Draghi, l’uomo orgoglioso che ha salvato l’euro dicendo “Farò di tutto” per impedire la fine della moneta unica, è a un bivio. Sarebbe meglio per lui continuare come capo del governo e completare l’amministrazione dei 191 milioni di euro che l’Italia riceverà dall’UE per rilanciare la ripresa? Oppure può garantire la credibilità internazionale dell’Italia nel lungo periodo come presidente? Termini sette anni. Questo è un dilemma complesso.

Draghi, fino ad ora Potenza Come alcuni politici della scena europea, ha dimostrato di essere più di un semplice tecnocrate. Sa come gestire e raggiunge un consenso perché in questo momento nessuno osa opporsi a qualcuno della sua statura. Nemmeno Matteo Salvini, il sempre caotico leader della Lega che ha dato il suo sostegno all’attuale governo.

Secondo Andrea Box, Professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Pontificia di Comillas, Draghi è molto stimato e un buon manager. “Il suo grosso problema è che non c’è nessun movimento politico dietro di lui. È un comandante senza una forza. Serve un partito per essere il capo del governo. Ci sono partiti che operano in parlamento.

Betty vuole finire a Golia come capo di stato per Tragi e indire elezioni anticipate. Tuttavia ha riconosciuto che i loro numeri non sono stati sufficienti per sconfiggere il governo del presidente Conte in Italia. Anche l’affluenza alle urne di 1.000 elettori è simile a quella della folla elettorale del papa. E il papa entra come il cardinale esce.

Nessuno ha criticato Draghi, e tutti hanno applaudito l’Italia per essere stata con lui a livello internazionale. Ma arriva al timone del governo in un momento in cui i partiti sono deboli Steven Fordy, storico

“Nessuno critica Troy, e tutti applaudono l’Italia per essere rimasta sola a livello internazionale con lui (programma vaccini, piano di salvataggio, gestione G20, accordo Guernale con la Francia, stimolo economico). Adesso siamo a un bivio”, ha detto. Steven Fordy, Ricercatore presso l’Istituto di Storia Contemporanea dell’Universo Nova de Lispova.

“L’amministrazione del governo guidato da Drake è buona, ma il parlamento ha prosciugato il suo potere. I partiti sono stati aboliti perché tutti sono al potere. È diventata una situazione di stallo. Resta da vedere dove andremo dopo. Le elezioni presidenziali sarà una cartina di tornasole”, ha detto Fordy.

posizioni italiane

Molte opportunità vengono ora sollevate dai media italiani. Se Mario Tragi si insedierà dopo Sergio Muttarella, la Lega guidata da Salvini e la dirigenza Fratelli d’Italia avranno modo di indire elezioni anticipate, come vogliono i partiti di destra. Georgia MaloneyNonostante Salvini e Meloni siano i nonni di Silvio Berlusconi, hanno detto che lo sosterranno se si presenterà alle elezioni presidenziali come desidera.

Con la gestione del Recovery Fund in corso, le elezioni faranno perdere tempo prezioso e rischieranno instabilità. Draghi ha quindi sottolineato la necessità che una maggioranza di governo mantenga la maggioranza. Sarebbe possibile se ci fosse un accordo sul suo successore. Daniel Franco, il ministro dell’Economia, è molto draconiano, ma non è chiaro se abbia ottenuto un sostegno così unico come l’ex presidente della Banca centrale europea.

Un’altra opzione è che Matterella resti in carica fino alle elezioni del 2023. Quindi, finché il governo non supera la crisi e la gestione finanziaria non diventa chiara, il governo Drake può continuare a guidare, e allora tutto può succedere. Caso, per contestare le elezioni presidenziali. Al momento sembra che Mattarella non voglia restare nel Collie, ma è al servizio delle aziende. A proposito, uno dei nomi utilizzati per la presidenza è stato approvato da Matarella, Marta Cordobia, attuale ministro della Giustizia e prima donna a capo della Corte costituzionale.

Ci sono elementi italiani di cui tenere conto. Steven Fordy sottolinea come Matteo Renzi, L’attuale leader di Italia Viva, gioca solitamente un ruolo fondamentale nei momenti importanti. “La sinistra o la destra non hanno voti sufficienti per nominare il successore di Matterella. Hai detto Kingmaker Il centrodestra ce l’ha, ma può essere sfuggente. Il suo obiettivo è creare un grande centro stile Macron in Francia. Forse posso sostenere Berlusconi”, ha detto Steven Fordi.

Stampa Roma-Parigi-Berlino

Con Mario Draghi, l’Italia si è affermata sul palcoscenico della mappa europea. È interessante notare che dopo Angela Merkel, il cancelliere tedesco Olaf Scholes ha incluso Roma come una delle prime capitali da visitare. La partenza di Merkel lascia un vuoto mentre Macron, Scholes e Drake cercano di colmarlo. In una conferenza stampa con Scholz a Roma, Draghi è stato molto umile e ha voluto porre al cancelliere tedesco, ex ministro delle finanze, domande sulla riforma fiscale. “Non sono molto bravo in questo, quindi il cancelliere tedesco ha dato la risposta migliore”, ha detto Draghi. Scholes ha risposto: “Il paese è molto fortunato ad avere una persona di tale talento al comando”.

La riconciliazione con il presidente francese Emmanuel Macron è straordinaria. Hanno firmato l’Accordo del Quirinale a novembre, simile all’Accordo dell’Eliseo firmato tra Parigi e Berlino nel 1963. L’accordo mira a rafforzare la cooperazione nei settori della difesa, della sicurezza, dell’economia, dell’industria, della cultura, del 5G e dell’aerospazio. Ogni tre mesi un ministro italiano partecipa a una riunione del governo francese ed è membro del gabinetto italiano.

Macron e Tracy hanno firmato insieme Un articolo A Financial Times In esso chiedono un'”Europa più forte, più sostenibile e più giusta. Non c’è dubbio che dobbiamo ridurre i nostri livelli di debito.

Mi piacerebbe vedere più collaborazioni con la Spagna. Italia e Spagna stanno cercando di capire meglio il sud. Sarebbe stata utile una maggiore collaborazione Andrea Betty, professore del RII alla Pontificia Università di Commiles

“Da un punto di vista internazionale, non accadeva da molti anni che mettesse l’Italia in condizione di inserirsi in Europa. La Germania ha aiutato la Merkel a lasciare la carica. Ci sono governi filo-europei in Francia e Germania”, ha detto Andrea Betty.

“Mi sarebbe piaciuto vedere più collaborazioni con la Spagna. Italia e Spagna stanno operando come negli anni precedenti: perché sono potenze intermedie, hanno la sindrome di raggiungere risultati autonomi. È successo durante il periodo Rajoy e la maggiore cooperazione tra Spagna e Italia sarebbero state più fruttuose”.

Questo è un problema in sospeso nel 2022. La Spagna dovrebbe tenere la testa al di sopra di quel trio europeo ed europeista e vedere l’Italia come un alleato piuttosto che un rivale.