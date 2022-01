Svelato il programma del giubileo di platino di Elisabetta II

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 gen 2022 – 07:32

Londra, 10 gennaio (EFE). Buckingham Palace lunedì ha lanciato il programma per la prima volta con le celebrazioni che si terranno nel 2022 in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta II, che ha trascorso 70 anni sul trono.

Le feste di strada, il concerto in cui si esibiranno alcune delle star più famose del pianeta e la possibilità di visitare alcune delle residenze del Re sono incluse in questo calendario di eventi, che si apre oggi con un dolce concorso aperto a visitatori e cittadini.

In questa competizione – la Jubilee pudding competition – i cittadini sono invitati a preparare un piatto dedicato al regno del monarca britannico.

In un altro evento, dal 12 al 15 maggio, oltre 500 cavalli e mille interpreti parteciperanno a uno spettacolo di 90 minuti che trasporterà il pubblico del Castello di Windsor attraverso la storia dai tempi di Isabella I fino ad oggi.

Il 2 giugno – un lungo weekend in questo paese – ci sarà la tradizionale parata annuale Trooping The Colour per celebrare il compleanno del Governatore, responsabile del cosiddetto 1° Battaglione delle Guardie a Cavallo, delle Guardie Irlandesi e altro ancora di 1.200 ufficiali e soldati.

Anche le residenze reali di Sandringham e Balmoral saranno aperte a residenti e visitatori durante queste festività.

Il calendario degli eventi per quel lungo weekend include un servizio del Ringraziamento il 3 giugno presso la Cattedrale di St Paul a Londra e una festa a Buckingham Palace il giorno successivo, dove si terrà un concerto con alcuni degli artisti più importanti del mondo.

Il 5 di quel mese è previsto un grande pranzo giubilare con feste di strada in tutto il paese e il programma di luglio annuncia tre atti che segnano l’ascensione al trono della regina, l’incoronazione e il giubileo a Buckingham Palace, al Castello di Windsor e alla Holyrood House. EFE

Repubblica popolare cinese / Bi

© EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte del contenuto dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.