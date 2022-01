Svelata la causa della morte dell’attrice Betty White persone | intrattenimento

Il suo ex agente Jeff Whitgas ha confermato la sua morte l’ultimo giorno del 2021. È morto nel sonno.

L’attrice quasi centenaria è morta il 30 dicembre 2021. Oggi si sa Betty Bianca, famoso per aver fatto parte del cast della serie TV conosciuta in Ecuador come “Gli anni d’oro”, ha avuto un ictus pochi giorni prima della sua morte.

L’ictus sembra essersi verificato sei giorni prima che fosse ferito La morte avvenuta nella sua casa pacificamente mentre dormiva.

Secondo un certificato di morte ottenuto lunedì da TMZ, la star di Golden Girls ha avuto un ictus. Mentre un ictus può causare danni cerebrali permanenti e disabilità a lungo termine, fonti hanno detto allo sbocco che White era “vigile e coerente” dopo l’incidente.

La sua morte è stata confermata dal suo ex agente Jeff Whitgas, che ha detto all’Associated Press di essere morto nella sua casa di Los Angeles. Ha aggiunto che non soffriva di alcuna malattia diagnosticata.

Nel 2013, l’attrice Betty White ha deciso che il suo nuovo programma televisivo sarebbe stato al passo con le tendenze attuali, motivo per cui si è ispirata al video di Wrecking Ball di Miley Cyrus.

Prima della sua morte, Betty ha partecipato a un film per celebrare il suo centesimo compleanno, che sarebbe dovuto arrivare in diversi cinema il 17 gennaio.

Bette White riceve una palla in vero stile Miley Cyrus

I produttori di Betty White: 100 Years Young hanno dichiarato in una dichiarazione dopo la sua morte che sarebbero “andati avanti” con l’intenzione di pubblicare lo speciale nella data in cui sarebbe stato il suo centesimo compleanno. (IO)