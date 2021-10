Charlie Cox dice che se tornerà come Daredevil, sarà una versione reimmaginata e migliorata

Charlie Cox, il famoso attore che ha dato la vita spericolato a partire dal catena della collana a partire dal Netflix, ha parlato di come pensa che dovrebbe essere un possibile ritorno al suo personaggio, assicurando che scommetterà su un Versione reimmaginata e migliorata La cucina dell’inferno del diavolo. Questo è stato confermato di recente intervistare Sulla sua nuova serie VicinoDove ha chiesto spericolato dopo aver insistito voci circa possibile ritorna occupazione Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa e serie UCM come gancioe Donna forte NS eco del suono.

Daredevil reinventato e aggiornato

E mentre non c’è stata una sorta di conferma della sua presenza in alcuni dei prossimi progetti dei Marvel Studios, l’attore ha parlato Come vuoi tornare? Alla spiegazione di Fearless Man: “Quello che succede nei fumetti è che uno sceneggiatore e un fumettista sono legati a una serie di fumetti, quindi fanno 10 o 20 conteggi. Poi c’è una sorta di re-immaginazione, e a volte la storia continua, a volte ricominciano da capo, o tornano indietro nel tempo, e fanno cose diverse e re-immaginano quel personaggio”, spiega Cox.





“Quindi, se c’è una possibilità di tornare come Daredevil, qualunque cosa sia, immagino che lo sarà Reinventare il personaggio È seriale. Se fossi stato scelto per farlo, ci sarebbero alcuni elementi che sarebbero ovviamente gli stessi. Oppure possono scegliere un’altra persona e riassegnarla di nuovo e fare qualcosa come Spider-Man, ovvero scegliere un nuovo attore e Partiamo dall’inizioE mostra che le persone continuano a presentarsi per guardarlo. Ma immagino che sarebbe come versione migliorata Riguardo al personaggio, non so, qualcosa del genere”, continua l’attore.

Tuttavia, Cox avverte e avverte che “dovresti Attento a quello che vuoi. “Sono tornato e non funziona bene, o non funziona completamente, o è passato troppo tempo”, dice Cox. Vedremo se il ritorno del suo Daredevil sarà finalmente confermato, ora come parte di UCM, che si tratti di film, serie o entrambi i formati.

