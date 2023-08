“Penso che la Marvel abbia rovinato i fumetti”. Adam Levine parla della riluttanza degli spettatori di oggi a ridere del cinema

Ha davvero un po’ di grazia

Non devi essere una lince o un insider di Hollywood per vedere qualcosa di abbastanza ovvio: Nel cinema americano nessuno scommette più sulla commedia. Non è né romantico né black né infantile: sembra essere considerato un sottogenere, e con eccezioni come “Barbie” e “No Bad Vibes”, sembra appartenere a un’altra epoca. Adam DeVine, che abbiamo visto in “Game Over, Man!” o “dare nota”, Hai un’idea del motivo per cui è avvenuto questo cambio di direzione.

Capitano Serietà

In un’intervista sul podcast Lo scorso fine settimana con Theo VaughnL’attore che non smette mai di lavorare (soprattutto in tv) ha confermato qualcosa Non molto tempo fa, provocava fiumi di inchiostro e reazioni rabbiose Sui social e ora poco più di una veloce scrollata di spalle.

La mia teoria è che penso che la Marvel li abbia rovinati. Sento che i film sui supereroi contengono una sorta di commedia sovversiva perché le persone vanno al cinema e si aspettano di vedere qualcosa che costa 200 milioni di dollari e non sono film comici.

Alcune persone hanno a lungo sostenuto che un modo per pareggiare il pubblico per i film a basso budget e ad alto budget è Vendi il prezzo del biglietto allo stesso prezzo: Andare a vedere “Indiana Jones e il quadrante del destino” potrebbe costare 14 euro mentre guardare i film iraniani costa 3. Levine scava un po’ in quella direzione: “Pensi, ‘Perché dovrei spendere gli stessi soldi per vedere una piccola commedia in un cinema’”, dice. Se potessi spenderli per qualcosa che costa 200 milioni? “.

Non dobbiamo dimenticare quella commedia È stato parzialmente assorbito dai film Marvel, a cui si riferisce lo stesso attore quando parla del “procione parlante”. Bisognerà vedere se in futuro, dopo questo cambio di paradigma in cui siamo ora impegnati, C’è spazio per tutto o le commedie sono decisamente destinate alla televisione. Solo il tempo lo dirà.

