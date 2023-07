TikTok include post di testo per competere con la “X” di Elon Musk.

(CNN) – TikTok consentirà agli utenti di pubblicare contenuti di solo testo per la prima volta, sfidando il social network “X” di Elon Musk, precedentemente noto come Twitter.

Annunciando il nuovo formato di post lunedì, la piattaforma di streaming video ha affermato che amplierà “le opzioni per i creatori di condividere le proprie idee ed esprimere la propria creatività”.

“Attraverso i post di testo, stiamo spingendo i confini della creazione di contenuti per tutti su TikTok, dando alla creatività scritta vista nei commenti, nelle didascalie e nei video il loro spazio dedicato per brillare”, ha affermato la società in una nota.

Gli utenti possono ora condividere “storie, poesie, ricette e altri contenuti scritti”, che possono essere personalizzati aggiungendo audio, adesivi e colori di sfondo, tra le altre funzionalità.

In quella che potrebbe essere la sfida più diretta alla piattaforma X, i post di testo su TikTok consentiranno agli utenti di taggare altri account e aggiungere hashtag relativi agli argomenti di tendenza.

L’ultima mossa di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, potrebbe significare un’altra battuta d’arresto per Musk, la cui acquisizione di Twitter in ottobre ha portato a licenziamenti di massa, un enorme calo delle entrate pubblicitarie e modifiche controverse alla politica di verifica della piattaforma.

All’inizio di questo mese, la società madre di Facebook Meta ha lanciato Thread, un social network concorrente. I thread hanno superato i 100 milioni di utenti registrati nella prima settimana.

Questo lunedì, Musk ha cambiato il nome di Twitter in X, dando alla piattaforma un nuovo dominio web e un nuovo logo.