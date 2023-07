La sua partecipazione alla futura serie di “Game of Thrones” è nell’aria

Lo stesso Martin lo ha commentato L’ultima entrata nel suo blog personale: Il mio contratto con la HBO è stato sospeso il 1° giugno.. Si tratta di un’affermazione isolata che lo stesso autore non ha voluto precisare quando Argomenti come “EW” Lo hanno contattato per ulteriori informazioni, ma è indiscutibile che sia collegato ai recenti scioperi di attori e sceneggiatori che fissano le agende di Hollywood. In effetti, una buona parte di questo post sul blog è dedicata a questo argomento.

Non è l’unico scrittore o sceneggiatore (e HBO non è l’unica piattaforma) che ha paralizzato o annullato i contratti con i suoi autori, che nel suo caso hanno firmato nel 2021 per sviluppare altri sequel e spin-off di “Game of Thrones”. L’ultimo caso è il più famosoA causa del suo status di eroe e della mancanza di una chiara giustificazione per la decisione, David Simon, creatore di “The Wire”, era “25 anni dopo che la TV li aveva scritti”. Questo è stato un promemoria da parte dei produttori, lo scorso maggio, che la friggitrice economica è stata presa per il manico.

Per quanto riguarda lo sciopero, Martin ha dichiarato sul suo blog che “Ho la brutta sensazione che questo sciopero sarà lungo e amaro.. Potrebbe rivelarsi pericoloso quanto il famigerato sciopero del 1985, anche se spero di no. Questi scioperi non riguardano in realtà scrittori, produttori o… l’offerta celebrità, la maggior parte delle quali sta bene; Siamo in sciopero per scrittori alle prime armi, redattori di storie, studenti che sperano di sfondare, l’attore con quattro battute, il ragazzo che fa il suo primo lavoro di squadra con il sogno di creare il proprio spettacolo un giorno, come ho fatto io negli anni ’80. “

Rimani dove sei

Sebbene la sua partenza metta in onda lo sviluppo di una futura serie di “Game of Thrones”, a meno che non regga il suo (anche un nuovo sequel, “The Hedge Knight”, ha interrotto il suo sviluppo), ciò non significa che Martin sia seduto inattivo. Ha ammesso di essere immerso nella scrittura del tanto atteso nuovo sequel della saga di libri, “The Winds of Winter”: ci lavora “quasi ogni giorno. Scrivendo e riscrivendo e montando e scrivendo ancora. Progredisce costantemente. Non così veloce come vorrei… sicuramente non così veloce come vorresti…”

Ha anche parlato della seconda stagione de “La casa del drago” che va avanti nonostante i colpi. Il motivo è che le sceneggiature a cui non ha partecipato attivamente sono state scritte prima dell’inizio dello sciopero. La serie, secondo Martin, è stata girata principalmente a Londra, quindi le riprese sono continuate. Quanto agli attori, sono membri del sindacato British Equity, che li esclude dallo sciopero americano. Inoltre, non sono protetti dalla legge britannica se organizzano uno sciopero di simpatia, qualcosa che Martin ha aspramente criticato sul suo blog.

Indirizzo: Penguin Random House

A Xataka | 11 episodi di Game of Thrones da guardare prima dell’inizio de La casa del drago