Rufy raggiunge ufficialmente il livello di autorità di suo nonno

Tutto sembrava indicare che Rufy avesse già raggiunto il livello di forza e status quo di suo nonno Garp.

Il capitolo finale di One Piece ha confermato il grande sviluppo che Rufy ha raggiunto in così poco tempo, tanto da essere alla pari con suo nonno.

dall’inizio un pezzo Giravano voci su di lui La forza e il potere illimitati di Garp vengono rivelati attraverso diversi flashback o storieper questo ha una buona reputazione all’interno della Marina e sui mari, essendo famoso per i suoi notevoli successi in gioventù quando si trovò faccia a faccia con Gol D.

Durante lo sviluppo della trama, In alcune occasioni è stato in grado di vedere l’incommensurabile forza di nonno Rufyche conferma che Garp è molto più forte di quanto pensasse, perché per qualche motivo è conosciuto come il “Campione della Marina” e un formidabile avversario che è riuscito a sconfiggere i Rock Pirates con Gol D. Roger, il che è stato un bel risultato.

Allo stesso modo, man mano che la trama si sviluppa, diventa possibile apprezzare il grande sviluppo che ha subito Scimmia D Rufyche era tra i personaggi più potenti della serie, tanto che lo ha fatto Ha raggiunto lo stesso livello di forza di suo nonno Garpa dimostrazione della notevole evoluzione che il cappello di paglia ha acquisito nel tempo.

Questo post Contiene spoiler di Capitolo #1087 del manga di One Piece.

Rufy riesce a raggiungere e superare il livello di potenza di Garp.

Come menzionato prima, Garp è uno degli individui più forti di One Piece.Perché questo marine ha compiuto imprese straordinarie che gli hanno dato il riconoscimento che merita, perché si è costruito una grande reputazione al di là dei mari, poiché era temuto e rispettato dai suoi pari e avversari. Allo stesso modo, Rufy ha una sorprendente ascesa nella serie, mostrata durante il suo periodo a Wano.

Dopo quello che stiamo vedendo attualmente nella serie, lo era Siamo stati in grado di confermare che sia Garp che Rufy possono essere sullo stesso livelloMentre l’Eroe Marino è ad Hachinsou per salvare il suo apprendista Kobe dalle grinfie dei Pirati di Barbanera, è chiaro che è stato combattuto un grande scontro. Il nonno di Rufy ha dato un’impressionante dimostrazione di abilità.

Tuttavia, la situazione è andata fuori controllo, poiché il potente Garp è stato spinto al limite durante questa battaglia, come ha fatto lui Ha ricevuto un attacco mortale da Shiryu della pioggiadove fu gravemente ferito, situazione di cui il resto dei pirati approfittò per cercare di catturare il leggendario eroe della marina che aveva Bonus “Tre corone” imposto dalla Cross Guild.

Durante questo tentativo di catturare Garp, questo viene visto Il livello di ricompensa del Vice Ammiraglio è pari a 3.000.000 milioni di baccheche è l’equivalente di suo nipote dopo i fatti di Wano, che pone Cappello di Paglia sullo stesso piano del nonno, a conferma della crescita esponenziale che il giovane pirata ha maturato in poco tempo.

Questo I dettagli sulle ricompense di entrambi i personaggi forniscono una visione chiara dello sviluppo di Rufyperché in pochi anni è riuscito a raggiungere il rango di suo nonno, cosa che gli ha richiesto diversi decenni per raggiungere questo punto.

Va notato che dopo quanto apparso nella serie, Rufy è riuscito a raggiungere e superare il livello di autorità di suo nonno.Classificato come uno dei personaggi più forti di One Piece. Inoltre, durante il suo ingresso in Hachinosu, Garp mette in mostra la grande influenza che ha Rufy, compiendo un’impresa impressionante e un’azione suicida tipica di un Cappello di Paglia, indicando che questa famiglia vive ogni avventura al massimo.

Dall’altro lato, Garp si trova attualmente in una situazione molto preoccupantepoiché è gravemente ferito e alla mercé di Qouzan e degli altri pirati di Barbanera, quindi viene mostrato un panorama molto inquietante nei prossimi eventi della serie.