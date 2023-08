La guerra delle due rose Inizia così la rivalità tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

Ogni fan dei film d’azione che si rispetti sa benissimo che c’era un palcoscenico in cui Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger Non andavano affatto d’accordo a causa della rivalità che si è sviluppata tra i due per i loro film.

Le cose si sono evolute al punto che Entrambi farebbero praticamente qualsiasi cosa per distinguersi dall’altroper operare con mitragliatrici per elicotteri.

Ma questa rivalità doveva iniziare da qualche parte, risalendo a qualche decennio fa in un incidente che molti hanno soprannominato la Guerra delle Rose.

L’origine della rivalità tra le leggende dei film d’azione

Sebbene abbiano già iniziato a competere nel cinema, La vera faida tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone iniziò ai Golden Globes del 1977.dove stella finitore Ha vinto il premio New Star of the Year per il suo lavoro Muscoli d’acciaio.

Da parte sua, Stallone è frustrato dal fatto che sembra non riuscire a ottenere alcun riconoscimento per il suo lavoro roccioso, il film che era senza dubbio il suo progetto di passione. Anche se alla fine il suo film ha vinto il miglior film drammatico, non puoi fare a meno di guardare negli occhi Arnold Schwarzenegger e vedere come continua a sorridere.

sembra, Schwarzenegger ha provocato Stallone per aver perso, costringendolo a lanciargli una grande ciotola di rose E inizia la guerra delle rose tra le due stelle.

Da allora e per un lungo periodo di tempo, gli attori hanno preso la loro strada, cercando di superarsi a vicenda nei loro progetti e anche inciampando (metaforicamente parlando) nelle loro carriere, come quando una star finitore L’attore ha tradito roccioso Per lui rappresentare le stelle alto! O mia madre viene licenziata Gli faceva pensare che fosse interessato.

Fortunatamente per entrambi, tutto ciò è stato lasciato indietro molto tempo fa e adesso Sylvester Stallone Lui e Arnold Schwarzenegger sono buoni amici che hanno lavorato insieme a diversi film. E chi verrà!