Lisandro Meza in terapia intensiva | le notizie di oggi

Lisandro Meza è nato a Los Palmitos, Sucre, e ha 86 anni. Foto: KarakolTV

Lisandro Meza è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva della Clinica Concepcion di Sincelejo la notte del 6 dicembre a causa di un’ischemia cerebrale che ha causato un’emorragia interna. Il musicista si trovava nella località di El Peña, nel comune di Los Palmitos. Lì nacque e visse per anni con la moglie, Luz María Domínguez Quiroz, conosciuta come “Ragazza Luz”.

“Siamo aggrappati a Dio. Mio padre è in cattive condizioni di salute. Siamo preoccupati”, ha detto suo figlio, “Shany” Meza, come riportato dal quotidiano El Tiempo.

L’artista, convinto che la migliore cura per le malattie sia la comprensione, iniziò la sua carriera artistica più di 50 anni fa e le sue prime composizioni musicali furono I fiori odorano. Per lui l’ispirazione è sempre nata dalle “cose meravigliose” che la vita gli ha mostrato, e gli manca ancora l’amicizia dei suoi colleghi dell’orchestra di Los Coraleros del Magagual, di cui ha fatto parte insieme ad Alfredo Gutierrez, Calixto Ochoa, Eliseo Herrera, Cesar Castro, Nacho Paredes, Lucho Argan, Julio Hirazo, Chico Cervantes, Rosendo Martinez, Enrique Bonfante, Tobias Garcés e Manuel Cervantes.

Il suo strumento preferito è la fisarmonica, e nel 2010 disse a questo giornale che pensava che la nuova ondata di vallenato non sarebbe durata: “Il vallenato di ieri è migliore, quello ha una storia”.

Il musicista che ha creato il suo gruppo musicale “Lisandro Meza y su Conjunto”, così come “Los niños de la Niña Luz”, è conosciuto anche come “Il Re Senza Corona”, “Macho Man of America”, “King Cumbia” , “Re della fisarmonica Sabanero” “, tra molti altri titoli che lo hanno distinto come uno dei migliori artisti vallenato del paese.

Sebbene fosse sano, Meza ha sviluppato complicazioni che lo hanno portato alla clinica dove stava già ricevendo le cure necessarie.