Adolfo Aguilar non considera Jose Pelaez un “conduttore di rivelazioni” e racconta come lo ha incontrato

Adolfo Aguilar rivela come ha conosciuto Jose Pelaez | Infobae Perù/Sheroc Chaveli

Adolfo AguilarPresentatore “Che cosa è reale?” ha parlato per la prima volta del suo principale concorrente, José Beliz, conduttore di “Il Grande Famoso Chef”. Sebbene entrambi gareggino contemporaneamente il sabato sera, pochi sanno che la loro amicizia è di lunga data.

Informazioni sul Perù Ho intervistato un autista di GV Producciones, che ha raccontato nei dettagli come si è conosciuto BelizeOggi è diventato una celebrità della televisione peruviana.

“Conosco Bellays da molti anni, attraverso alcuni lavori che abbiamo svolto come presentatori di eventi, ma in seguito abbiamo avuto modo di lavorare di nuovo insieme perché era in un mio film, in Papà x 3“Era uno dei campioni”, ha commentato Aguilar.

Presentatore ‘Sono’ Ha confermato che nel suddetto film si è “ricollegato” con il presentatore del reality show culinario, perché si conoscevano “molti anni fa”.

“Abbiamo fatto insieme la promozione del film ed è stato allora che ci siamo riavvicinati e siamo andati in un paio di location per viaggiare. È un successo per Bellays, assolutamente fantastico”, ha aggiunto.

Informazioni sul Perù Adolfo Aguilar ha chiesto se considera Pelaez come tale “Autista della rivelazione” per il 2023, dopo l’indiscutibile successo di “The Great Famous Chef”.

“Penso che tutti i piloti abbiano qualcosa, tutti i piloti sono bravi, non so se ‘rivelazione’ sia giusta, penso che sia qualcosa di nuovo… Quello che succede è che lui fa il pilota da anni, ma le persone che conosco no sapere”, ha detto. per questo metodo.

Poi ha aggiunto: “Non so se qui c’è qualcosa di nuovo, mi capite? (…) Non so se la parola ‘rivelazione’ è appropriata, penso che sia una riscoperta della sua opera.”

L’emittente 50enne ha affermato che la concorrenza in televisione è “sana”, perché “se non c’è concorrenza non ci sarà sviluppo”.

Jose Pelaez è il presentatore di “El Gran Chef Famosos” ed è diventato una celebrità televisiva | InstagramAna Bellays

“Applaudo tutti gli sforzi di sviluppo, gli spettacoli, i film, tutto. È salutare”, ha detto.

Adolfo Aguilar Ha ricordato il suo periodo come conduttore degli spettacoli più popolari della televisione peruviana, come “El último pasajero” e “Sono’. Pertanto, non è escluso che “cosa è reale?” Fai un grande successo anche sul piccolo schermo.

“Ho dovuto presentare i programmi più importanti in Perù durante la mia carriera negli ultimi 20 anni. Programmi che hanno cambiato la storia della televisione e spero che con Which Is Real?” sia qualcosa di simile. In sostanza è un ritorno al Cominciamo, facendo un programma sano e bello, senza attaccare nessuno. Una persona che, senza parlare per nessuno, gioca, si diverte e fa guadagnare soldi.” Informazioni sul Perù.

Adolfo Aguilar torna sulla TV peruviana con What’s the Real Thing?, di GV Produchiones | Instagram adolf salarialf

Durante una diretta su Instagram Gisela Valcarcel Ha espresso la sua opinione sul lavoro di José Pelaez, presentatore dello spettacolo in competizione con “¿Cuál es el verdad?”, su América TV.

Gisela Valcarcel rende omaggio a José Belez, conduttore di “El Gran Chef Famosos”. Instagram/@giselavalcarelperu

Stava cenando con Cristian Rivero quando lui le disse – scherzando – che era ora che si riposasse finché non fossero emersi altri personaggi, tra cui Adolfo Aguilar e José Pelaez.

Gisela Valcarcel è rimasta sorpresa quando l’ex conduttrice di “La Voz Perú” ha menzionato il presentatore di “El Gran Chef Famosos”. “Cosa c’entra Pelays con qui?” ha chiesto uno dei personaggi televisivi più importanti d’America, e Christian Rivero ha subito risposto: “Oh, giusto, competi con te. Saluti amico mio.”

Tuttavia, Gisela Valcarcel non ha esitato a riconoscere il successo di “El Gran Chef Famosos”: “Voglio dirvi che hanno vinto tutti. Pellaez e Adolfo sono trom e li adoro. È bello. Tu (Christian) non l’hai fatto” Quest’anno non vinco e nemmeno io (ride)”.