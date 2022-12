Tekken 7 ha già venduto più di 10 milioni di copie

“TEKKEN7” ha raggiunto più di 10 milioni di vendite.

Per la serie sono state vendute più di 54 milioni di copie.

Grazie per il tuo continuo supporto! 「鉄 拳 7」 の 実 販 売 数 が 1000 ま し た (シ リ ー ズ 累計 は 5400 本 超) 、 皆 様 に 感謝 た た#tekken #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0 – Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 11 dicembre 2022

Tekken 7 Ha già superato la soglia dei 10 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita nel 2015.

Questa notizia è stata condivisa da Katsuhiro Karada, director del gioco e della serie, attraverso il tweet che ho postato sopra. Con questo, ha confermato che sono già state superate 54 milioni di vendite tra l’intero franchise, che sono alcune pietre miliari che hanno voluto celebrare con alcuni sfondi per computer, Compresse E i tour che Possono essere scaricati tramite la pagina Bandai Namco.

È interessante tornare agli ultimi dati di Tekken 7, dello scorso giugno Dicevamo del gioco che ha venduto 9 milioni di copie. Questo milione in più è stato guadagnato negli ultimi 6 mesi, il che è abbastanza alto considerando che sono già passati 7 anni dal lancio del gioco in Giappone (non è uscito in tutto il mondo fino a giugno 2017), ma parla anche della longevità dei combattimenti giochi e buona azione Per il team aggiungere contenuti e rinnovare le sue capacità. Non viene da adesso, ovviamente, perché quei nove milioni erano più di due milioni Quelli che hanno annunciato nell’aprile 2021.

C’è chiaramente il desiderio che Tekken, una saga con 28 anni di storia, resti saldo in fondo alla valle e attenda che l’ottavo capitolo arrivi su PC, PS5 e Xbox Series, proprio come annunciare Durante lo stato di avanzamento di settembre. Anche se al momento non ha una data, le ultime notizie su Tekken 8 sono arrivate solo pochi giorni fa durante i The Game Awards, quando hanno presentato il trailer qui sotto in cui hanno mostrato un po’ di Giocare a e rivelando l’aspetto di Jun Kazama, un personaggio che non è stato interpretato da Tekken 2 del 1995.

A proposito, il gioco non ha ancora una data di uscita.