Telecable non va oltre il pareggio in Italia

Non può essere e Telecavo Dalle terre italiane non tornò a casa vittorioso Coppa Europa. La squadra di Gijón ha fatto tutto ciò che era in suo potere per vincere, contro rullo, Ma alla fine non sono riusciti a superare il pareggio (2-2) in una partita molto vivace.

Ancora una volta, segnati da quegli eventi con un viaggio Natasha Lee Come accaduto qualche giorno fa, l'oggetto non è arrivato a destinazione. In questo caso, nemmeno Fernanda Hidalgo e Ana CaterinaOppure un sacchetto con tutti i bastoncini, anche se la squadra italiana è partita con l'essenziale per giocare.

Dopo il fischio iniziale, il Telecavo Hanno iniziato a dominare il gioco, ma senza creare alcun pericolo per la squadra italiana, le mosse create sono state ben fermate dal portiere della partita. fino agli ultimi minuti, Nuria Almeida Ha completato un assist da dietro a bordo campo per mettere il primo gol sul tabellone ed è andato negli spogliatoi con la vittoria. Almeno per le donne asturiane.

Nel secondo tempo, la squadra italiana si è presentata con una forte difesa, aspettando l'occasione, ma senza successo e il Telecavo Cercare di aumentare il punteggio sul tabellone per dare loro tranquillità.

Solo allora, Al 39° minuto della partita, Quando l'arbitro segnala un rigore Mattera. La raffica lo ha messo fuori combattimento Pamela Labolla, Ma ha rimbalzato e ha segnato WikiNovo Per pareggiare la partita. Nei minuti successivi la squadra di casa la riconquista dopo un tiro Louisa LaMachiaHa preceduto gli italiani.

Contro il punteggio, la Telecable ha cercato in tutti i modi il pareggio e lo ha trovato sul bastone Marta Piquero (2-2)Per distribuire i punti.

Resta un pareggio italiano e asturiano Con gli stessi punti, però Migliore copertura per telecable.