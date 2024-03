Vuoi una casa? In queste città d'Italia vengono venduti a solo 1 euro

Oggigiorno accedere alla propria abitazione è quasi impossibile. I prezzi salgono e le possibilità di acquisto scompaiono. Tuttavia questo problema non sembra esistere in Italia Vendite di case a un euro sono saliti alle stelle negli ultimi anni. La ragione? Immobili abbandonati alla ricerca di uno straniero che voglia vivere il sogno italiano.

L'iniziativa non è disponibile in tutti gli angoli d'Italia, ma coinvolge piuttosto i piccoli comuni e borghi che partono. Massiccia perdita di popolazione. Il suo scopo è rivitalizzare e incrementare l'economia degli angoli più sconosciuti e pittoreschi.

Molti Comuni stanno partecipando a questa grande iniziativa. Musomeli, in Sicilia e Sungoli in Campania, Ne sono un esempio. Entrambi questi territori sono fortunati perché hanno potuto vendere alcune delle loro case. Non ha avuto la stessa fortuna Patrica, una piccola cittadina medievale di meno di 3.000 abitanti a sud di Roma. In questo luogo nascosto, più di 40 proprietà stanno decadendo anno dopo anno.

Come spiega Idealista, Non tutti possono permettersi una casa Queste proprietà. In questo senso solo gli stranieri possono comprare casa a 1 euro. Tra questi figurano cittadini comunitari o extracomunitari, ma devono presentare un piano di riforma o di sviluppo entro un massimo di due, tre o sei mesi, a seconda della città.

Quindi è obbligatorio Segnalazione dell'applicazione Di Residenza al Municipio. Può essere utilizzato per uso personale, turistico o commerciale, ma è sempre necessario dichiararne lo scopo. Inoltre, il nuovo proprietario deve sostenere tutte le spese: Residenza, ristrutturazione, spese notarili ed eventuali spese di cessione.

Dove sono le case a 1 euro

Spiagge, colline, luoghi in mezzo… gli appartamenti si trovano in diverse parti del paese. In Isola di Sicilia Sono molti i villaggi che offrono questo servizio. Tra questi ci sono Salemi (Trapani), Regalputo (Enna), Gangi (Palermo), Mussomeli (Caldaniseta) e Sambuca (Agrigento).

Toscana, Una delle regioni più belle e romantiche d'Italia si unisce a questa grande impresa. Un esempio è Montieri, (Grosseto). Preoccupato per la situazione in cui versava la città, il sindaco ha deciso di vendere diverse case per un euro. Inserisci per accedervi Una condizione: La casa deve essere ristrutturata entro tre anni. Fabbriche di Vergemoli (Lucca) ha deciso di mettere diversi indirizzi a 1 euro con l'obiettivo di ripopolare il piccolo comune di meno di 800 abitanti.

Altre zone che necessitano di residenti e hanno iniziato a venderli sono Sungoli (Avelino) nel comune. Campano; A Patrica (Frosinone). Dritto; Ollolai (Nuro) e Nulvi (Sassari) in Sardegna; Comune di Carrega Ligure (Alessandria). Piemonte; ea Lecce nei Marsi (L'Aquila). Abruzzo