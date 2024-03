Ecuador – Italia: L'Italia cede contro l'Ecuador e lascia completamente gli Stati Uniti

EhiDalia ha concluso il tour negli Stati Uniti durante questa pausa FIFA con una vittoria contro l'Ecuador. Coronato da una solida vittoria per 0-2 contro il “Try”. In gol Lorenzo Pellegrini e Parella. Nella prima e ultima partita critica del torneo.

Luciano Spalletti ha apportato alcune modifiche all'undici italiano, ma ha mantenuto la stessa formazione contro il Venezuela (1-2). L'ex giocatore del Napoli ha insistito per un programma misto con due difensori centrali in difesa e attacco. Ha funzionato per loro nel primo tempo, quando erano nettamente superiori all'Ecuador.

Due minuti dopo, infatti, gli Azzurri avevano già vinto. Lorenzo Pellegrini ha segnato uno splendido gol per pareggiare 0-1 a New York. Ha preso un rimbalzo al limite dell'area per segnare con un tiro potente. Prima del 15' ne mancavano già altri due per rimettersi in carreggiata… ma sia DiMarco che Zaniolo hanno perdonato Burai.

La seconda parte invece è stata molto meno. Bella parata di Vicario su tiro da fuori area… poco più. Ritmi lenti, troppe interruzioni e transizioni minano la fluidità del gioco. Non è stato lo spettacolo più bello vissuto a New York.

Nei minuti di recupero, Parella sigilla il punteggio con un gol al 94' su contropiede di Nicolò Parella. L'Italia, almeno, sta facendo del suo meglio in questo intervallo: vince contro Venezuela ed Ecuador. Un buon modo per prendere ossigeno e fiducia in vista degli Europei.