Tesla scende nelle classifiche di Consumer Reports dopo le modifiche al design

Bloomberg – Tesla Inc. (TSLA) è scivolato al ribasso nelle classifiche annuali dei marchi automobilistici di Consumer Reports, appesantito da modifiche al design mal recepite e problemi di affidabilità.

Il produttore di auto elettriche si è classificato al 23° posto su 32 marchi nell’elenco del 2021, in calo di sette posizioni rispetto all’anno precedente, secondo Consumer Reports. La Tesla Model 3 è stata anche superata come la “scelta migliore” del 2022 nella categoria dei veicoli elettrici dalla Mustang Mach-E di Ford Motor Co. (F).

I produttori statunitensi non hanno ottenuto buoni risultati nella lista e nessuno di loro era tra i primi dieci. Al numero 11, Buick di GM è il miglior marchio nazionale, mentre Stellantis NV e Jeep di GMC sono gli ultimi. Subaru Corp. (7270) ha battuto Mazda Motor Corporation (7261) per vincere la corona 2021 e Le case automobilistiche giapponesi hanno preso quattro dei primi cinque posti.

I primi 10

La nuova quotazione è un duro colpo per Tesla, che è perseguitata da domande sulla qualità e l’affidabilità della costruzione anche se il valore di mercato dell’azienda sale a quasi $ 1 trilione. Il presidente dell’azienda Elon Musk si è lamentato della difficoltà di ottenere ogni dettaglio giusto durante l’accelerazione della produzione.

La società con sede ad Austin, in Texas, ha lottato nelle valutazioni in parte a causa delle modifiche alla berlina Model S, ha affermato in un’intervista Jake Fisher, direttore senior dei test sui veicoli per Consumer Reports. Tesla ha cambiato il volante con un design a giogo, che secondo Fisher è un “hack” e “non funziona molto bene”.

Inoltre, posizionare il clacson e i pulsanti di segnalazione sul volante può causare una pressurizzazione errata, mentre la mancanza di un tradizionale selettore delle marce “rende frustrante la guida”., Egli ha detto. La Model X ha avuto modifiche al design simili.

Tesla, che non dispone di un dipartimento di pubbliche relazioni, non ha risposto a una richiesta di commento via e-mail.

La Model S e la X rappresentano una piccola parte della produzione totale di Tesla. Tesla ha consegnato 24.980 berline Model S e SUV Model X nel 2021, rispetto a 911.242 berline Model 3 e SUV Model Y. Consumer Reports considera i test su strada, l’affidabilità, la soddisfazione del cliente e la sicurezza e Fisher ha affermato che le valutazioni sono determinate calcolando il punteggio medio per ciascun veicolo nella gamma dell’azienda.

Le azioni Tesla sono scese del 3,4% alle 10:49 a New York.

ultimi 10

La Model 3 rimane l’unica auto Tesla raccomandata da Consumer Reports, con la Model Y che soffre di persistenti problemi di affidabilità nonostante la sua popolarità. disse Fisher. “Tutto, dalla porta sul retro che non si chiude, al taglio dei pezzi che cadono, ai problemi elettrici.”

La Mustang Mach-E di Ford ha cancellato la Model 3 nella categoria dei veicoli elettrici, cosa che secondo Fisher è in parte dovuta al fatto che il SUV è “un po’ più facile da guidare”. Il Mach-E dispone anche di un sistema di monitoraggio del conducente che utilizza il rilevamento degli occhi per assicurarsi che i conducenti prestino attenzione alla strada quando utilizzano il software avanzato di assistenza alla guida di Ford, BlueCruise, qualcosa che Tesla non ha con un sistema di pilota automatico.

Sentra e Rogue Sport di Nissan Motor Company sono stati nominati Miglior SUV e SUV di piccole dimensioni da Consumer Reports, mentre Forester di Subaru è stato nominato Miglior SUV di piccole dimensioni. Prius e Prius Prime di Toyota Motor Corp. sono state nominate da Consumer Reports come la migliore ibrida plug-in e Accord di Honda ha vinto la migliore berlina di medie dimensioni.

