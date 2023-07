Il London Stock Exchange è sceso dello 0,10%, influenzato dalle banche

Questo contenuto è stato pubblicato il 04-lug-2023 – 16:12







Londra, 4 luglio (EFE). – Il London Stock Exchange ha chiuso la seduta odierna in ribasso dello 0,10%, influenzato dalle obbligazioni bancarie.

L’indice FTSE-100, l’indice principale della capitale britannica, è sceso di 7,54 punti a 7.519,72 numeri interi, mentre l’indice secondario FTSE-250 è salito dello 0,14%, o 26,02 punti, a 18.533,79 numeri interi.

La sterlina inglese è salita dello 0,43% contro l’euro alla chiusura di borsa, a quota 1,1680 euro, e dello 0,32% contro il dollaro USA, a quota 1,2732 dollari.

La Financial Conduct Authority (FCA) britannica ha convocato questa settimana un incontro con gli amministratori delegati di HSBC, NatWest, Lloyds e Barclays, per affrontare la mancanza di aumenti dei tassi di interesse per i risparmiatori nonostante l’aumento dei tassi di interesse.

Nel parquet di Londra, la società di ingegneria IMI ha guidato le perdite con un calo del 2,21%, mentre Barclays Bank è scesa dell’1,97%, i supermercati Sainsbury’s dell’1,82%, la catena di supermercati Tesco dell’1,67% e NatWest Group dell’1,55%.

Sono invece aumentate del 2,23% le azioni della società di distribuzione Ocado Group, dell’1,99% la società farmaceutica AstraZeneca, dell’1,95% la società di investimento Sigrow, dell’1,53% la Land Real Estate Securities Group e dell’1,53% la società di servizi immobiliari Rightmove. dell’1,27%. EFE

gx/fpa

