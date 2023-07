Neoenergia brasiliana ottiene un prestito dall’Istituto di credito ufficiale della Spagna da parte di EFE

©Reuters. La brasiliana Neoenergia ha ricevuto un prestito dall’Istituto di Credito Ufficiale della Spagna



Rio de Janeiro, 4 luglio (EFE). – La società elettrica Neoenergia della società spagnola Iberdrola (BME:) in Brasile ha riferito martedì di aver ottenuto un prestito di 100 milioni di dollari dall’Istituto di credito ufficiale spagnolo (ICO) a condizione che raggiunga obiettivi sostenibili.

“Si tratta di un finanziamento verde legato agli obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance), come la percentuale di donne che lavorano nell’elettricità in azienda e la riduzione dell’indice di impronta di carbonio”, ha dichiarato il secondo distributore di elettricità del Brasile in una dichiarazione a Market .

Secondo Neoenergia, che è anche un importante produttore e trasmettitore di energia elettrica, il rispetto degli obiettivi sarà verificato nel 2026 e, se la società raggiungerà questi obiettivi, garantirà la riduzione dei margini di interesse del debito.

Il mutuo contratto è di dieci anni dall’ammortamento ma con un periodo di preammortamento di tre anni sul valore capitale.

La società energetica brasiliana ha sottolineato di essere stata la prima azienda in America Latina a ricevere un prestito di questo tipo da un ICO, un ente pubblico dedicato ad aggiungere valore al finanziamento della filiera spagnola.

“Questo è il primo finanziamento diretto da una ICO per un’azienda del settore energetico in Brasile e il primo prestito legato alla sostenibilità firmato da una ICO in America”, ha affermato.

Secondo Newenergia, il contratto dimostra l’ampio accesso della società a linee di credito a costi e condizioni competitive, “ribadendo così la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento per supportare lo sviluppo del proprio piano industriale”.

Neoenergia, controllata da Iberdrola ma con azioni quotate alla Borsa di San Paolo, ha cinque distributori in Brasile che servono 16,1 milioni di clienti e una popolazione di circa 37,7 milioni di persone.

La società è titolare di 18 concessioni per l’esercizio di 8.600 chilometri di elettrodotti, di cui 2.500 chilometri in esercizio e 6.100 in costruzione, e ha una capacità di generazione installata di 5,2 gigawatt (GW), di cui il 90% da fonti rinnovabili. .