I mercati si sono calmati dopo i PMI dei servizi europei

I PMI dei servizi per i paesi europei sono stati rilasciati questa mattina. La maggior parte dei dati erano revisioni dei rapporti iniziali e quindi non abbiamo visto alcuna reazione importante del mercato. I dati di Spagna e Italia non hanno soddisfatto le aspettative, mentre i dati di Germania ed Eurozona sono risultati leggermente inferiori. In generale, il settore dei servizi in tutte le principali economie europee, ad eccezione della Francia, è ancora in espansione. EURUSD è sceso dopo i rilasci, ma il calo è stato principalmente guidato dal rafforzamento del dollaro USA (USD) piuttosto che dall’indebolimento dell’euro. Il DAX/DE30 tedesco continua a essere scambiato nella regione dei 16.050 punti, come era prima del rilascio del PMI.

Servizi europei PMI per giugno

Spagna: 53,4 contro 55,6 attesi (56,7 in precedenza)

Italia: 52,2 contro 53,3 attesi (54,0 in precedenza).

Francia: 48,0 contro 48,0 della prima edizione

Germania: 50,6 contro 50,8 della prima edizione

Eurozona: 52,0 vs 52,4 della prima pubblicazione

L’EUR/USD è scivolato dopo i dati PMI europei, ma la mossa è stata trainata principalmente dal rafforzamento del dollaro (USD). Fonte: xStation5

