La posizione e il tasso di cambio sono fondamentali per investire nelle energie rinnovabili

Attualmente, devi sfruttare le tendenze e i numeri del mercato per acquistare una casa. E in larga misura, il tasso di cambio è uno degli indicatori più importanti da seguire e a cui prestare attenzione da allora Diventa un’opportunità quando il dollaro è così a buon mercato.

Poiché le unità di lusso hanno un prezzo in dollari, quella valuta non è stata così bassa come sette anni fa. Pertanto, è molto probabile che il biglietto verde sia di circa 17,50 pesos rispetto ai 23 e 24 pesos di tanto tempo fa.

Questo è chiaramente un fattore importante, come ha commentato Leonardo Mendizabal, direttore del Grupo Luximia, in un’intervista a Mercato immobiliare e stile di vitasi ma Un altro fattore determinante è l’ubicazione, perché influisce notevolmente sul luogo che scegli e dove destinare i tuoi investimenti immobiliari per ottenere il massimo vantaggio. Può essere nella redditività e nell’apprezzamento nel tempo della proprietà immobiliare.

La cosa che piace al manager è Nel settore del lusso il trend è sempre statico, perché è un mercato che raramente si ferma, In altre parole, può esserci qualche tipo di crisi che provoca un certo calo o un freno in alcuni settori, ma l’immobiliare di lusso è sempre testimone di movimenti, perché questi acquirenti non risentono molto delle crisi o dei problemi economici.

A Quintana Roo, Puerto Cancun è attualmente la zona più lussuosa.

Un chiaro esempio dell’importanza del sito può essere visto a Cancun, dove Puerto Cancun è attualmente la zona più lussuosa. “Nel nostro caso, Il 10% di chi investe in immobili sono stranieri e il 90% sono messicani. Evidenzia l’ospite.

“Direi che a Puerto Cancun, nelle unità di sviluppo immobiliare della società, circa il 60 o 70% è una seconda, terza o quarta casa. E il 20 o 30% sono residenze fisse, ma la maggior parte dei clienti sono alloggi per vacanze o investimenti”.ha sottolineato.

Anche se ha anche aggiunto che per circa il 25% degli acquirenti di case di lusso è la loro prima casa, con la maggior parte che risiede lì come fabbrica.

Mentre la percentuale di coppie o scapoli raggiunge il 60 o il 70% del mercato, il resto sono famiglie.

Come si presenta il mercato immobiliare residenziale di lusso per il resto dell’anno?

“Il mercato estero sta crescendo leggermente del 5%, e penso che entro la fine dell’anno crescerà del 15%. Ora abbiamo alcuni russi, a causa della situazione attuale che è molto complicata e Cancun è diventata una destinazione molto interessante per tutti gli investitori del mondo. commentò Mendizabal.

Cancun ha un’ottima connettività con l’Europa, gli Stati Uniti e l’America Latina. È un posto dove c’è divertimento, molto intrattenimento, è molto interessante, è sicuro, ed è così che diventa Una destinazione molto interessante per gli stranieri.

“Sì, stiamo assistendo a un aumento dell’interesse da parte di americani, canadesi e alcuni europei”, ha concluso il regista.

Mercati negli Stati Uniti che interessano gli immobili di lusso globali (I)