Cosa deciderà la Fed sui tassi di interesse dopo il taglio di giugno?

La Fed ha indicato durante la sua ultima riunione a metà giugno che avrebbe continuato ad aumentare i tassi di interesse.Nonostante abbia poi interrotto gli aumenti per valutare gli effetti della sua politica monetaria.

“La quasi totalità degli intervistati ha indicato nelle proprie previsioni economiche di ritenere opportuno aumentare il tasso di interesse ufficiale nel corso del 2023.Si può leggere nel verbale della riunione, che è stato pubblicato mercoledì.

I membri della Fed hanno difeso LLa necessità di mantenere una politica monetaria restrittiva alla luce dell’inflazioneche rimane elevato nonostante si registrino cali sempre più netti, ea fronte della solidità del mercato del lavoro.

Inoltre, molti partecipanti Ha accolto con favore l’accordo all’inizio di giugno tra la Casa Bianca e i repubblicani della Casa per aumentare il tetto del denaro che il governo può prendere in prestito In cambio della fissazione di un tetto alla spesa pubblica.

L’accordo è riuscito ad evitare il default sul debito pubblico e “Ha rimosso una significativa fonte di incertezza sulle prospettive economiche”, Secondo la Federal Reserve.

Finalmente , I membri della banca centrale degli Stati Uniti hanno riconosciuto che l’incertezza bancaria causata dal crollo della Silicon Valley Bank (SVB) a marzo, potrebbero essersi allontanati, pur sottolineando l’importanza di valutare gli effetti del settore bancario sulle condizioni del credito.

Nella sua ultima riunione, tenutasi il 13-14 giugno, la Fed ha deciso di fermarsi Aumentare i tassi di interesse per combattere l’inflazionemantenendo il tasso ufficiale in un range compreso tra il 5% e il 5,25%.

Tuttavia, sebbene sia sceso di nove decimi a maggio al 4%, L’inflazione è ancora lontana dall’obiettivo del 2% della banca centrale.Ecco perché hanno già proiettato la loro intenzione di continuare ad aumentare il tasso almeno nel 2023.

Tutto sommato lo èI membri della Federal Reserve hanno sottolineato l’importanza di essere guidati da indicatori economici Per tracciare il corso futuro della politica monetaria. Il prossimo dato di questi indicatori, ovvero il tasso di disoccupazione, sarà noto venerdì prossimo.

EFE