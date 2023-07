Notifiche push per aiutare il settore bancario

Altre entità possono utilizzare l’uso delle notifiche push, oltre a creare un’esperienza cliente multicanale. Un caso d’uso sono le applicazioni mobili per le banche, con le quali possono aiutare a ridurre i ritardi fino al 45% nei pagamenti che i consumatori devono effettuare. Secondo storie di successo Veritran, una società tecnologica globale dedicata a semplificare le esperienze bancarie, Un’entità può inviare ai propri clienti messaggi anticipati sulle date di scadenza della carta di credito e del prestito, inclusi i pulsanti di pagamento, consentendo una migliore gestione delle finanze personali.

A causa di questi tipi di servizi, le notifiche push sono diventate uno dei modi più popolari per le banche di rimanere in contatto con i propri clienti. Oltre ad essere breve e pertinente, può contenere aggiornamenti, promemoria, promozioni, emoji, link, ecc.

“Le notifiche push sono messaggi pop-up che vengono visualizzati sugli schermi dei telefoni cellulari. Anche quando l’app della banca non è aperta, attira l’attenzione dell’utente. Inoltre, a differenza degli SMS che sono messaggi unidirezionali senza un invito diretto all’app, le notifiche push migliorano l’esperienza dell’utente consentendo l’interazione con i clienti. Gabriela Giannattasio, Vicepresidente EMEA di Veritran.

In questo senso, secondo i dati di mercato, le notifiche push hanno un alto livello di efficacia perché Il 45% in più di notifiche genera un coinvolgimento successivo e ha il 50% in più di aperture rispetto a SMS ed e-mail. Inoltre, con il suo utilizzo, si ottiene un 88% in più di engagement con il canale.

Là Diversi tipi di notifiche push:

un lavoro Cercano di sviluppare le vendite e fornire un servizio migliore, in modo che le campagne possano essere eseguite in modo di massa o segmentato e comunicare opportunità o vantaggi del prodotto, tra le altre cose.

transazioni Promuovi esperienze semplici e flessibili, poiché forniscono informazioni preziose e tempestive agli utenti e li aiutano anche a prendere decisioni finanziarie migliori.

protezioneMira ad aiutare le banche a mitigare le frodi e ridurre i costi. In caso di operazioni sensibili o sospette, è possibile richiedere agli utenti risposte o azioni di validazione delle operazioni utili a prevenire potenziali reati.

“Oggi Le notifiche push sono offerte come risposta ideale alle esigenze e alle sfide delle banche in quanto consentono loro di avvicinarsi ai propri clienti con un solo clic, Fornire tutti i tipi di soluzioni istantaneamente e senza attriti”, ha spiegato Vicepresidente EMEA di Veritran. “Negli ultimi anni le notifiche push hanno guadagnato popolarità rispetto agli SMS, grazie all’immediatezza che questo strumento fornisce per raggiungere i clienti, senza la necessità di coinvolgere terze parti come le compagnie telefoniche e i costi e i problemi di sicurezza, dovuti alla vulnerabilità degli SMS .”