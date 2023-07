Gli investimenti in capitale di rischio in criptovaluta sono diminuiti di oltre il 70% nell’ultimo anno

Gli investimenti in capitale di rischio nelle società di criptovaluta hanno registrato un forte calo di oltre il 70% negli ultimi 365 giorni, secondo le informazioni. pubblicato Da RootData, un fornitore di dati di criptovaluta. Durante il mese di giugno 2022, l’industria delle criptovalute ha attirato 1,81 miliardi di dollari in 149 round di finanziamento. Tuttavia, quest’anno solo 83 progetti sono riusciti a raccogliere 520 milioni di dollari, segnando il mese con i fondi più bassi finora.

IL dati Da RootData rivelano il prof Chiara tendenza al ribasso A favore degli investitori in capitale di rischio di criptovaluta, nonostante alcuni mesi sovrapposti mostrino aumenti. Ad esempio, settembre 2022 è emerso come il mese con il maggior investimento, con finanziamenti che hanno raggiunto 1,85 miliardi di dollari attraverso 138 round, classificandosi come il secondo numero più impressionante. Nel frattempo, giugno dello scorso anno è stato il mese con il maggior numero di beneficiari, con un totale di 149 round di finanziamento.

Tendenze di raccolta fondi di criptovaluta. Fonte: RootData

secondo Piattaforma dati, la categoria delle infrastrutture è all’avanguardia, con 213 milioni di dollari di finanziamenti il ​​mese scorso per 26 progetti. Tuttavia, ha rappresentato un calo di quasi il 50% rispetto al mese precedente, quando 28 progetti hanno ricevuto 410 milioni di dollari.

Jensen AIuna startup con sede nel Regno Unito, è stata la vincitrice in questa categoria, raccogliendo $ 43 milioni in un round di serie A guidato da codificatore a16z.

Categoria Central Finance (CeFi), che comprende aziende come OPNX E Chili’s, è la seconda categoria più finanziata, raccogliendo 101 milioni di dollari, generando quasi il 20% del finanziamento totale. I giochi sono arrivati ​​terzi con 62 milioni di dollari, più della metà dei quali in oro Giochi leggendariche ha incassato 37 milioni di dollari nella serie C1. DeFi E NFT Completa l’elenco delle categorie in questo ordine.

durante lo scorso anno, sollevato Ha finanziato 1.826 progetti, seguito finora da Polygon (matico), con 1.076 round di finanziamento. Suddivisi per località, gli Stati Uniti hanno ricevuto il 34% dei finanziamenti, la maggior parte di qualsiasi altro paese nella loro lista, anche se questo sembra soggetto a modifiche.

Nomi della piattaforma RootData Progetti Coinbase Come il più attivo, avendo fatto 71 tour l’anno scorso, è seguito Al Hashki Capitale E Shima Capitalee finanziando rispettivamente 54 e 49 progetti.

Inoltre, l’interesse per gli investimenti in criptovalute ha registrato un calo rispetto ad altre forme di investimento, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale.

In un’intervista con DecodificareIl co-fondatore e CEO di Mysten Labs, Evan Cheng, ha affermato che questo cambiamento è dovuto alla capacità dei prodotti e delle applicazioni AI di servire un pubblico più ampio mentre l’industria delle criptovalute continua a concentrarsi su se stessa.

Cheng vede l’intelligenza artificiale come complementare a Web3: il fondo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale da 100 milioni di dollari recentemente lanciato da Justin Sun ne è un esempio calzante.

Il calo dell’interesse dei venture capitalist nel settore delle criptovalute potrebbe anche essere dovuto a molte altre ragioni. Azioni disastrose di aziende come FTX E Terra Gli autori potrebbero essere, insieme a Problemi bancari Ciò ha abbandonato tutte le “quattro banche crittografiche”. A questo bisogna aggiungere quest’ultimo repressione organizzativa Cosa sta succedendo negli Stati Uniti, il Paese che ha comunque fatto da apripista negli investimenti in criptovalute.