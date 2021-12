Tottenham-Brentford: il Tottenham entra nella battaglia per l’Europa a spese del Brentford

NSNS speroni Ho salvato un cheat match contro di lui Brentford (2-0) con gol Serge Canz segna la propria rete per De Son nella ripresa. Così, il “Tottenham” è entrato nella lotta per l’Europa con Antonio Conte In uno scontro dove i locali hanno preso il controllo del gioco ma senza troppi denti. un Sergio Regwin Essere ovunque era il migliore speroni, che risale alla buona calligrafia del tecnico italiano.

Era la prima volta che Tottenham e Brentford si incontravano nella massima categoria del calcio inglese. L'”ape” che lo caratterizza Pressione troppo alta e gioco aggressivoNon ha cambiato il loro stile ed è apparso davanti a una squadra Antonio Conte Per riprodurli da ta t. Intanto il Tottenham ha aspettato ed è uscito in contropiede, principalmente dal settore sinistro di Reguiln.

Dopo alcuni tentativi di un portiere Per Faro Fernandezchi sostituisce gli infortunati David Raya |Il primo gol è arrivato dodici minuti dopo il tabellone. contea. In un calcio d’angolo corto, Si posizionarono al centro dell’area e la palla colpì la testa di Sergey Kansche si è distinto. Il suo primo gol speroni, che aveva solo 11 a favore di questo primo, una delle squadre con il punteggio più basso del torneo.

Un altro tiro di Son al limite dell’intervalloChi voleva giudicare l’incontro ma Per Faro Fernandez Raggiungi la palla. La partita è sopravvissuta nel secondo tempo, com’era Brentford Voleva interagire e spiegare perché è uno dei team rivelazione di questo corso. Una sola perdita in lontananza per le “api”.

Antonio Conte è sinonimo di tenacia

Sebbene i progetti italiani siano brevi, sono molto efficaci. Dà alle tue squadre un’identità definita e sono solide. l’Est speroni Non ha mai avuto la sua migliore prestazione prima Brentford, ma ha allungato il divario sul tabellone a 65 minuti. Insieme a Sergio Reguilin instancabilmente sulla fascia sinistra, Madrid ha dato l’obiettivo a figlio Ha segnato il suo quinto gol in questa stagione.

In questo modo il “Tottenham” non perde le posizioni europee E rimangono nella lotta. Se la squadra contea Inizi a rinfrescarti e ad essere competitivo come vuole il tuo tecnico, sarà molto difficile da ottenere.