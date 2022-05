Tour Italia 2022: Giulio Chicone tocca Parazzo nel Cognac

EÈ una città mineraria Cogne Questa è la porta di accesso Grande paradiso. Nel mezzo c’è il parco naturale più grande d’Italia Valle d’Asta e Piemonte, Paradiso per alcuni da questa domenica, inferno per molti. La decisione senza precedenti di Jiro, figurati Giulio Chicone è diventato un gigante.

La storia inizia con applausi. L’espulsione dei neutralizzati non inganna i nervi e la ricerca di status Ha causato un piccolo mucchio Si è conclusa con una maglia rosa Barche Sull’erba. Non ci sono effetti collaterali per un Carapace Che prima ha aiutato e favorito e poi ha riguadagnato il suo posto nel reggimento. Tutti i bahreiniti hanno organizzato la rivolta. Sembrava di buon auspicio.

Festeggia la sua vittoria al traguardo di Ciccone Cogne.IRAIA Calvo

Quel giorno tutte le squadre misero tra la folla i loro soldati e alcuni vescovi. ero sorpreso Gli Emirati Arabi Uniti giocano al Giro con Almeida, mettono Formolo e Rui Costa Non è un brutto colpo, considerando le sezioni di atterraggio del disteso Cogney Harbor e come i suoi leader scendono.

In salita Verogne (14km al 7’1%) parte con van der Boyle Bowman e Dusseld. Tentò di ribellarsi contro gli olandesi San Benito è il peggior scalatore di un altro movimento che rischia il ridicolo. Da quando ha rilasciato il colore rosa, tutti i risultati sono stati sbagliati Grantzimo Chi sta soffocando in questo Zero che guarda la settimana del dolore.

Momento Van der Boyle dur finché Chickon non vuole È fantastico Pedro e Futroco Furono incoronati Verone. Dietro, si è schierato un gruppo di favoriti con Ineos che ha iniziato l’esame.

Fabio Ferrari AP

‘Chicco’, scatenato

In sua assenza l’italiano ha attaccato 17 chilometri La testa dovrebbe essere sola. Cercava il successo dopo aver ricevuto molte critiche nel suo paese. Niente Porto Rico o Karthi Potevano seguire la sua ruota. Giulio Ha ottenuto la sua seconda vittoria di livello al Giro di Italia, la prima volta dal 2016. Quell’anno, al suo primo round dell’italiano, finì 10°. Cestola. Questa domenica ho sorriso di nuovo.

Landa, speranza

Michael Landa ha trovato il punteggio desiderato nelle Alpi. Biancavallo, Africa… Storia del paesaggio È scritto dai fatti nella catena montuosa che è la corona Mont Blanc. A Cogne si sente l’aria che emana dal colosso europeo. Non ha niente a che vedere con la grigliata di ieri in Piemonte Questo costringe i migliori spagnoli a tornare da questo generale Girando Picchi.

Riposa prima della guerra

Ritorno in Africa martedì, dopo un giorno di riposo lunedì. Oh dove Terreno È confermato lo sai: la lotta continua.

Classificazioni

15° livello del Giro de Italia 2022

1 Giulio Chicone TFS 4:37:41

2 Santiago Futrago TBV 13:31

3 Antonio Pedrero MOV alle 14:19

4 Hugh Carthy EFE 3:09

5 Martijn Tusveld DSM alle 4:36

6 Luca Temple BCF 17:08

7 Natnael Tesfasion DRA a5: 27

8 Bauke Mollema TFS mt

9Gijs Leemreize TJV mt

10 Guillaume Martin COF 18:06

Generale

1 carapace

2 Hindley per 9″

3 Acqueda 32″

4 Landa A1:01

5 Pozzovivo a 1.03

6 Bilbao alle 13:54

7 Puchman alle 14:00

Nibali 20:00 15:00

9 Juan Pedro Lopez alle 16:06

8:02 10 Martin