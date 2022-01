Toyota se mantuvo como numero uno mondiale dell’auto nel 2021

Un veicolo Toyota bZ Compact SUV, fotografato a Tokyo il 14 dicembre 2021 afp_ticker



Este contenido fue publicado il 28 enero 2022 – 15:23



(AFP)

Il giapponese Toyota conservó nel 2021 sulla corona del numero uno mondiale dell’auto, al venditore 10,5 milioni di veicoli e l’anno passato (+10,1%), según datos publicados el viernes por el grupo.

Questa resa riflette la resistenza della produzione del gigante giapponese (incluye también sus marcas Hino y Daihatsu), un peso di las fuertes perturbaciones de las cadenas de suministro mundiales de la industria automobilistica semi, particolare enducts.

Toyota se ha situado en la cima per segundo año consecutivo per delante del grupo alemán Volkswagen (marcas VW, Audi, Skoda, Seat…), cuyas ventas mundiales disminuyeron 4,5% el año pasado, a 8,88 milioni di unidades , según cifras publicadas a mediados de enero.

L’attenzione estrema per la Toyota ha prestato un servizio di assistenza durante molti anni in cui è stato permesso di prepararsi maggiormente per l’estrazione di semiconduttori e la comparazione con molti rivali, per quanto riguarda il primo semestre del 2021.

Posteriormente, el grupo también experimentó dificultades de producción, in particolare con el covid-19 en el sudeste asiatico, e su producción en Japón se está ralentizando por la ola ómicron.

Toyota también se benefico e un anno passato in una posizione geografica mondiale, più equilibrato che la Volkswagen, molto più dipendente dal mercato europeo che il gruppo giapponese.

Europa, donde el mercado automovilístico registró un récord a la baja el año pasado, rappresenta solo il 10% delle ventate nel volume di Toyota, mientra nel continente pesa cerca del 40% nelle ventate del grupo alemán.

Toyota è stato utilizzato per la prima volta che si tratta di veicoli di automobili negli Stati Uniti e un anno passato, per il periodo di installazione di General Motors, che è stato il suo viaggio nel 1931.