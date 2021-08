Trapelata una nuova mappa inedita di Halo Infinite

Abbiamo ancora qualche mese prima di poter vedere e ottenere il gioco completo, ma Halo Infinite dà molto di cui parlare in questi giorni. Come sicuramente saprai, la prima beta multiplayer si svolgerà questo fine settimana, come abbiamo potuto vedere Come funziona su tutte le console.

Sebbene 343 Industries riveli costantemente informazioni sul titolo, la verità è che non siamo stati in grado di sapere molto sulle mappe che conterrà il multiplayer (a parte quelle della beta). grazie per minatori di dati Ti presentiamo un’anteprima video che mostra una nuova mappa inedita: “Il sito di lancio”.

Non conosciamo ancora la data di uscita di Halo Infinite

Come puoi vedere nel prossimo video, per gentile concessione dell’account Twitter PerditaHaloLa mappa sembra essere su una piattaforma di sosta per navi di qualche tipo. Anche se ovviamente non può essere visto in tutti i dettagli, il video mostra una mappa di molte altezze diverse (ideale per l’uso del gancio) e può contenere elementi dinamici.

Halo Infinite arriverà alla fine del 2021 Per Xbox One e Xbox Series X | S e PC, anche se purtroppo non sappiamo ancora la sua data finale. Ricorda che il multiplayer sarà gratuito e possiamo anche goderci la sua campagna gratuitamente se abbiamo un abbonamento Xbox Game Pass.