Per poco più di due settimane lì Tre astronauti sono bloccati nello spazio E non hanno modo di tornare sulla Terra, per Non esiste un piano di salvataggio.

Secondo le informazioni, il Tre astronauti hanno lasciato la Terra Il 21 settembre 2022, in quello che sarebbe La missione durerà solo 100 giorni E poi torneranno a casa.

Tuttavia, il 14 dicembre Hanno scoperto una falla Navicella spaziale Il russo Soyuz MS-22 e grazie a questo i cosmonauti sono rimasti incagliato nello spazio indefinitamente.

Lo stesso giorno sono stati scoperti Letture del sensore basse di pressione del circuito frigorifero causata da a Perdita di refrigeranteche, secondo gli esperti, avrebbe avuto origine da A micrometro.

Fortunatamente, gli astronauti Non sono in pericoloMa la tua nave non può Allontanati dalla stazione spaziale E non può Ritorno sulla terraquindi sono rimasti bloccati.

I tre cosmonauti bloccati sono russi, Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin E un americano di nome Franco Rubio.

il una pentola e Roscosmo Stanno lavorando a un piano Riporta indietro gli astronautiTuttavia, non sono giunti a nessuna conclusione e non so come salvali.

Finora, solo la possibilità che Nuovo varo della nave Spazio nel febbraio 2023, ma gli astronauti Potrebbero essere in pericolo Al momento dell’evacuazione e dell’imbarco su una nuova nave.

Quindi praticamente Non esiste un piano di salvataggio E gli esperti non sono ancora giunti a una conclusione in merito Come li restituiranno?.