UEFA Women’s Champions League: Lisbona ospiterà la finale del 2025

EFELettura: due minuti.

Mercoledì la European Football Association ha annunciato lo stadio che ospiterà la finale dell’edizione 2025.

lo stadio José Alvalade a Lisbona selezionato per ospitare la finale Champions League femminile 2025 dal Comitato Esecutivo UEFA, che si riunirà mercoledì a Nyon (Svizzera).

Sarà la seconda volta che la finale di questo torneo femminile si disputerà nella capitale portoghese, dopo la stagione 2013/14. Wolfsburg Il tedesco ha prevalso Pneumatici Lo svedese ha giocato 4-3 nella finale in feudo belenensis statunitense.

stadio Portogallo sportivo Sostituisce la finale nel principale torneo continentale femminile Eindhovenche ha ospitato la partita finale della campagna recentemente completata in cui Barcellona era sovrapposto WolfsburgE San MamisChe ospiterà la stagione 2023/24.

La UEFA ha annunciato mercoledì che Lisbona ospiterà la finale di Champions League 2025. Immagini Getty

fase a gironi di UEFA Women’s Champions League 2023-24, che si concluderà a San Mamés, inizierà ad ottobre e terminerà a gennaio. I quarti di finale si svolgeranno a marzo 2024, le semifinali ad aprile e il gran finale a maggio.

Allo stesso modo, il ramo esecutivo Uefa occhio Stadio Agia Sophia di Atene (da AEK) e da Breslavia (da Slask Wrocklaw) come sede delle finali della Coppa del Mondo campionato di conferenza 2024 e 2025, rispettivamente.

Per quanto riguarda lo stadio ateniese, essendo nuovo e nessuna partita internazionale giocata lì prima, il Uefa Come condizione per la sua conferma definitiva, aggiunge un periodo di prova fino a novembre 2023 per le partite che ha giocato Ike Atena Nella competizione si qualificano per e per la squadra greca nella fase di qualificazione per Europeo 2024.

D’altra parte, è anche scelto Polonia come luogo per la fase finale di Donne europee di età inferiore ai 19 anni Anno 2025.