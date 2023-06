Con una bella polenta, il Nacional è passato al secondo turno

ESPN. comLettura: due minuti.

Nazionale vinto 1-0 principali città nel Gran Parque Central grazie a Guapeada di Diego Polenta e avanzato agli ottavi di finale CONMEBOL Libertadores.

Nel gruppo tricolore non era rimasto nullaMa fin dall’inizio del match la squadra, guidata da Alvaro Gutierrez, ha trovato la sua principale via d’attacco nel settore destro, con l’ascesa di Lozano e Federico Martinez, oltre al movimento di Zabala nel corridoio centrale.

El Bolso sfiora due volte il vantaggio, con un tiro dalla media distanza di Candido che sfiora l’angolo, e con un tiro di Martínez dentro l’area che rimbalza sull’avversario e il portiere riesce a neutralizzarlo quasi oltre la linea.

Festeggiando Diego Polenta, che ha rotto lo zero per il Nacional contro i Metropolitanos. @twitta

Ma a poco a poco il tricolore ha perso nitidezza ed è precipitato nel caos proposto dal Metropolitanus.. L’unico che può spezzare questo quadro panoramico è Polenta, che ha preso palla dal basso al termine della fase preliminare, ha attraversato il campo e, combinandolo con “Colo” Ramirez, ha colpito un tiro potente che è diventato 1 a 0 .

Nei playoff la partita non è stata chiarita e nel frattempo la squadra venezuelana si è sentita più a suo agio del Nacional. In ogni caso, El Bolso ha avuto un’occasione nitida con un colpo di testa di Martínez che ha colpito il palo, e pochi minuti dopo ne ha avuto un’altra con un contropiede di Damiani che l’attaccante ha puntato nella mano del portiere.

All’82’ circa Trezza ha un uno contro uno che non riesce a risolvere e nelle risse Damiani vince con un colpo di testa in area creando un’altra netta occasione per salire.

Il Nacional non aveva più niente, ma è bastato per battere i Metropolitanos e qualificarsi per gli ottavi di finale della CONMEBOL Libertadores.