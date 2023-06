Marin Cilic non sarà un precedente finalista di Wimbledon | Giro dell’ATP

Marin Cilic ha annunciato che salterà Wimbledon mercoledì mentre continua a riprendersi da un infortunio al ginocchio riportato all’inizio della stagione.

Il croato ha raggiunto la finale del torneo nel 2017. Cilic ha un record di 31-13 Slam sull’erba.

“Mi rattrista perdere il tour sull’erba e soprattutto Wimbledon. È un momento importante della stagione per qualsiasi tennista, ma conosco l’importanza di non affrettare il processo di recupero”, ha scritto Cilic su Instagram. “In genere è andato bene nelle ultime settimane nell’allenamento post-operatorio. Rimango positivo e concentrato sul mio recupero a lungo termine.”

“Spero di essere presto in gara. Mi manca essere nel paddock, andare ai tornei e vedere la folla. Non vedo l’ora di godermi tutto di nuovo, sentire i nervi in ​​pista e gareggiare. Fino ad allora, io Continuerò ad allenarmi e ad alimentare la mia motivazione”. Grazie per il tuo continuo supporto! “.

Cilic ha vinto la sua partita di apertura della stagione contro Roberto Karballes Baena a Pune. Tuttavia, durante la preparazione per la partita successiva, ha sentito dolore al ginocchio destro e ha dovuto ritirarsi dal torneo.

Il croato non ha gareggiato da allora. Cilic è attualmente al 100° posto nella classifica ATP di Pepperstone.