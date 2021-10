I giocatori con il maggior potenziale per la tua squadra

so cosa sono i migliori giocatori da tutto FIFA 22 È qualcosa che ogni giocatore dovrebbe sapere se vuole davvero brillare in questa versione del titolo EA Sports. Come è logico, in Stato di impiego Gli utenti possono prendere Il ruolo dell’allenatore In questo caso, vorranno avere Calciatori più utili per la tua squadra Ad esempio, ve ne abbiamo già parlato promesse di giovinezza, ma in questa voce della nostra guida vogliamo destinare uno spazio speciale per Mostra loro chi sono i giocatori con il maggior potenziale.

Questa classe di giocatori sono quelli che hanno Grande attesa per il futuro Col passare delle stagioni, diventeranno vere leggende del calcio, raggiungendo alcuni dei punteggi più alti nel titolo. Se lo prendi per il tuo stampo, non ti deluderò.

Qui sotto puoi consultare 20 giocatori con più potenziale Di tutti FIFA 22. Prendine il controllo presto e cominceranno a migliorare nel tempo, quindi il tuo investimento in loro varrà la pena.

Squadra: Real Madrid

Real Madrid Posizione: MC

MC valutazione complessiva: 83

83 Valutazione possibile: 89

89 crescita potenziale: +6

Squadra: Calcio Piemonte

Calcio Piemonte Posizione: ED

ED valutazione complessiva: 83

83 Valutazione possibile: 89

89 crescita potenziale: +6

Squadra: Chelsea

Chelsea Posizione: MCO

MCO valutazione complessiva: 83

83 Valutazione possibile: 89

89 crescita potenziale: +6

Squadra: Siviglia

Siviglia Posizione: DFC

DFC valutazione complessiva: 83

83 Valutazione possibile: 89

89 crescita potenziale: +6

Squadra: Manchester United

Manchester United Posizione: io

io valutazione complessiva: 85

85 Valutazione possibile: 89

89 crescita potenziale: +4

Squadra: FCB

FCB Posizione: No

No valutazione complessiva: 76

76 Valutazione possibile: 90

90 crescita potenziale: +14

Squadra: Ajax

Ajax Posizione: MC

MC valutazione complessiva: 78

78 Valutazione possibile: 90

90 crescita potenziale: +12

Squadra: Real Madrid

Real Madrid Posizione: No

No valutazione complessiva: 80

80 Valutazione possibile: 90

90 crescita potenziale: +10

Squadra: Baviera di Maniche

Baviera di Maniche Posizione: DFC

DFC valutazione complessiva: 82

82 Valutazione possibile: 90

90 crescita potenziale: +8

Squadra: Manchester

Manchester Posizione: ED

ED valutazione complessiva: 82

82 Valutazione possibile: 90

90 crescita potenziale: +8

Squadra: FCB

FCB Posizione: MC

MC valutazione complessiva: 81

81 Valutazione possibile: 91

91 crescita potenziale: +10

Squadra: Atletico Madrid

Atletico Madrid Posizione: SD

SD valutazione complessiva: 83

83 Valutazione possibile: 91

91 crescita potenziale: +8

Squadra: Calcio Piemonte

Calcio Piemonte Posizione: DFC

DFC valutazione complessiva: 85

85 Valutazione possibile: 91

91 crescita potenziale: +6

Squadra: Manchester United

Manchester United Posizione: MD

MD valutazione complessiva: 87

87 Valutazione possibile: 91

91 crescita potenziale: +4

Squadra: Chelsea

Chelsea Posizione: MCO

MCO valutazione complessiva: 84

84 Valutazione possibile: 92

92 crescita potenziale: +8

Squadra: Manchester

Manchester Posizione: MCO

MCO valutazione complessiva: 84

84 Valutazione possibile: 92

92 crescita potenziale: +8

Squadra: Liverpool

Liverpool Posizione: LD

LD valutazione complessiva: 87

87 Valutazione possibile: 92

92 crescita potenziale: +5

Squadra: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Posizione: Capitale

Capitale valutazione complessiva: 88

88 Valutazione possibile: 93

93 crescita potenziale: +5

Squadra: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Posizione: di

di valutazione complessiva: 89

89 Valutazione possibile: 93

93 crescita potenziale: +4