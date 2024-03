Un albergo in un palazzo del '600 a Civita Castellana (Italia) venduto per 3,2 milioni di euro – Idealista/News

UN Albergo meraviglioso Situato nel cuore di Civita Castellana, a nord di Roma, in Italia, in un palazzo nobiliare del XVII secolo. In vendita su Idealista per 3,2 milioni di euro

L'ostello ha 43 camere, Tra queste ci sono 35 camere standard e 8 camere, tutte classificate come residenze storiche. In Vecchie cantine del palazzo È presente un'area fitness con palestra completamente attrezzata e una grande vasca idromassaggio con sauna.

Lui Bar dell'hotel Si affaccia su un bellissimo giardino e si distingue per la sua magnifica fontana del XVII secolo. Da parte sua, il centro Congressi È situato nelle antiche stalle del palazzo reale e dispone di tre sale congressi, mentre il ristorante è situato nelle antiche scuderie del palazzo.

In la Fondazione C'è un centro fitness, con vasca idromassaggio e sauna, un ristorante e due cantine. Ce n'è uno al piano terra Sala d'ingressoUn ristorante, reception dell'hotel con hall, sala colazione, bar, garage, centrale termica e cabina elettrica, oltre ad uno spazio comune.

Infine c'è il primo piano 19 camere, di cui tre piani soppalcati, di cui cinque vani, oltre ad ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina, due bagni, patio e area porticata su terrazzo, tre sale congressi da 80, 40 e 30. posti a sedere e un soppalco adiacente alla sala conferenze. C'è anche 23 camere Tre locali al piano secondo e al terzo.