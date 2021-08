Un alto funzionario militare nordcoreano è stato impiccato per aver definito “falso” l’ordine di Kim Jong Un.

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un presiede il primo seminario di comandanti e funzionari politici dell’Esercito popolare coreano (KPA) a Pyongyang il 30 luglio (tramite KCNA REUTERS)

Un alto funzionario nordcoreano Implementato per la valutazione “Irreale” The L’ultimo “ordine speciale” del dittatore nordcoreano Kim Jong-un per nutrire la gente In mezzo alla devastante carestia vissuta dalla nazione ermetica, è stato riferito questo lunedì NK . giornaliero

Ufficiale giustiziato Maggiore Generale della sede logistica Boot Camp 815. Ufficiale È stato prodotto in tribunale il 18 luglio e ucciso a colpi di arma da fuoco, hanno riferito al quotidiano fonti nordcoreane. NK . giornaliero Colpa sua? Critica l’ordine speciale di Kim, dicendo che “ignora la realtà”. Paese povero.

L’ordine speciale di Kim Ordinata la distribuzione pubblica del riso stoccato nei magazzini militari, A volte L’economia della Corea del Nord ha registrato la sua peggiore recessione nel 2020 dopo una devastante carestia negli anni ’90 L’impatto dell’epidemia del virus corona, dei disastri naturali e delle sanzioni internazionali che hanno schiacciato il difficile stato governato da Kim Jong-un.

Secondo la fonte, era noto dopo l’esecuzione Gli ufficiali invieranno un “avviso” al capo dipartimento e agli ufficiali superiori. Inviato il 22 luglio, ultimi esempi di dettagli sull’annuncio “Frasi rigorose”.

La dichiarazione affermava che il comandante aveva presentato la denuncia dopo aver ricevuto un’ordinanza speciale dal partito al governo “Ciecamente” riguardo a cosa “I magazzini militari affrontano problemi più seri che problemi [de escasez] Il cibo che le persone affrontano. “

Nel criticare il senso della realtà di Kim, Secondo i funzionari, l’ufficiale è diventato “religioso”.

Secondo NK . giornaliero, cerca di inviare il segnale di esecuzione “Chiunque viola apertamente la politica del partito non sarà perdonato”.

Cos’altro, Kim vuole distogliere l’attenzione dalla propria perdita facciale. Ordinando “tre mesi di scorte di cibo” senza prima determinare lo stato delle riserve di approvvigionamento militare. Secondo i media speciali, ci sono informazioni che parlano di A Purificazione del “bagno di sangue” con la scusa di “eliminare il veleno ideologico del separatismo militare”.

Tuttavia, secondo i rapporti, Ciò aumenterà l’insoddisfazione tra i militari.

Situazione economica grave

Per anni, la Corea del Nord ha incolpato gli Stati Uniti per i suoi problemi economici e ha giustificato il ricorso all’esercito con una grande quota della spesa militare necessaria per prevenire un’invasione degli Stati Uniti. Ma ora, con l’impatto dell’epidemia, Il regime sembra aver finito le scuse.

Nel 2020, Il PIL si è ridotto del 4,5% nel più grande calo dal 1997, Secondo le stime della Banca centrale della Corea del Sud. Il rapporto mostra che l’economia nordcoreana si è ridotta al minimo da quando Kim è entrato in carica alla fine del 2011. La decisione di Kim di chiudere le frontiere per più di un anno a causa del virus corona ha fatto crollare il commercio, riducendo il flusso con il suo principale beneficiario, la Cina.

Kim ha promesso di migliorare gli standard di vita del Paese, che ha uno dei Pil pro capite più bassi al mondo. Ha riconosciuto che il suo stato stava soffrendo per la sua gente e il partito al governo. Ha emesso rari avvertimenti sulle difficoltà economiche e sulla carenza di cibo, ma finora Non ha mostrato alcun segno di essere pronto a riprendere i colloqui sulla riduzione delle sue armi nucleari In cambio dello stimolo economico di altri Paesi, compresi gli Stati Uniti.

Anzi, I problemi economici non hanno impedito a Kim di sviluppare armi nucleariPyongyang produce abbastanza fissione per sei bombe atomiche all’anno.

