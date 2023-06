Un data center compatto per tutti

In un mondo di crescente interconnessione e digitalizzazione, la domanda di archiviazione ed elaborazione dei dati è aumentata in modo esponenziale. Per soddisfare queste esigenze, sta emergendo una soluzione innovativa: i data center integrati.

così, sinologia Avvia BeeDrive, un data center compatto che esegue il backup simultaneo di file e foto personali dal tuo computer, telefono e tablet.

“Con BeeDrive, speriamo di portare l’esperienza di Synology nelle tecnologie di backup a più utenti. Molti di loro hanno familiarità con l’uso dei computer, ma non hanno il tempo o la conoscenza della rete per ospitare un server 24 ore su 24 solo per i processi di backup”, afferma Clara. , Product Manager Synology per Spagna e Portogallo.

Garanzia di backup locale

Una volta connesso a un computer, BeeDrive consente agli utenti di scegliere quali cartelle vogliono proteggere. Questa soluzione esegue automaticamente il backup di tutte le modifiche apportate a tali cartelle in tempo reale, fornendo una destinazione del punto di ripristino (RPO) più accurata rispetto ai backup pianificati ogni ora. Synology presenta BeeDrive, un data center compatto per aziende e utenti domestici I file di backup vengono archiviati nello stesso formato del computer originale. In caso di guasto del computer, gli utenti possono semplicemente connettere BeeDrive a un altro computer e accedere immediatamente ai propri file, senza dover installare software aggiuntivo o eseguire un lungo processo di ripristino. BeeDrive esegue anche il backup di foto e video da dispositivi iOS e Android, tramite Wi-Fi, in modo che anche telefoni e tablet siano protetti. Tutto quello che devi fare è portare il tuo computer e i dispositivi mobili collegati sulla stessa rete e scansionare il codice QR in modo da poter procedere a fare backup per liberare spazio sul tuo telefono.

BeeDrop e sincronizzazione bidirezionale per una maggiore produttività

Per il personale sul campo e altri professionisti che scattano molte foto sui loro telefoni e devono utilizzarle su un computer quando tornano in ufficio, BeeDrop consente di inviare contenuti generati da dispositivi mobili a BeeDrive in modalità wireless da dispositivi iOS e Android. È possibile accedere immediatamente ai file sul proprio computer, senza doverli caricare nel cloud e quindi scaricarli.

Quando passi dal computer di lavoro a quello di casa, BeeDrive può aiutarti a sincronizzare i file da ciascun computer una volta connesso, assicurandoti che tutti i tuoi file siano sempre aggiornati sul computer su cui stai lavorando con una seconda copia.

disponibilità

BeeDrive è ora disponibile nelle opzioni di capacità da 1 TB e 2 TB per Windows, iOS e Android tramite partner e distributori Synology in tutto il mondo.