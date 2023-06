WordPress offre uno strumento AI per aiutare gli utenti a creare contenuti

Madrid, 7 giugno (Portaltic/EP) –

wordpress presentarlo Assistente AI di Jetpackuno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per aiutare gli utenti a creare contenuti ed è integrato nell’editor della piattaforma.

L’azienda lo ha coronato con questa ultima funzionalità, già disponibile a livello globale su WordPress.com e accessibile anche Coloro che usano JetpackCerca di “arricchire l’esperienza” dei creatori di contenuti.

Per fare ciò, l’editor di WordPress è integrato e fornisce un’interfaccia intuitiva e conversazionale, consentendo l’interazione con l’intelligenza artificiale (AI) per creare post di blog, pagine, elenchi e tabelle.

con Assistente AI di Jetpack Puoi anche adattare il tono del testo a diversi stili, per trasformare la scrittura In una sceneggiatura comica solenne, ottimista e sentimentale o scettico. Inoltre, questa soluzione consente di creare titoli e riassunti dei contenuti secondo le linee guida degli utenti.

Inoltre, può essere utilizzato per Tradotto in dodici lingue, tra cui spagnolo, francese, cinese e hindi; Correggere l’ortografia e gli errori grammaticali in questi testi.

La società ha affermato che fornirà maggiori dettagli sulle nuove funzionalità di Jetpack AI Assistant “nelle prossime settimane” e che può essere provato ora gratuitamente. Dopo 20 richieste di utilizzo, Costerà 11 euro al mese. D’altra parte, gli utenti di questa piattaforma potranno farlo Gratuito e illimitato.