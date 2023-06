Acquista Mira, un’azienda di occhiali per realtà aumentata

I nuovi occhiali per realtà aumentata Vision Pro di Apple continuano a far parlare di sé del mercato tecnologico, ed è la novità di cui tutti parlano dopo la presentazione ufficiale di lunedì 5 giugno al WWDC 2023, evento per sviluppatori che potrà essere seguito in Direct dalla Spagna. Non è passata nemmeno una settimana da questo storico annuncio, quando È noto che Apple li acquista Aspettouna società dedicata alla creazione di occhiali per realtà aumentata per esperienze aziendali, militari o di intrattenimento.

Il CEO di Mira, Ben Taft, ha celebrato in uno speciale post su Instagram che Apple Ha assunto almeno 11 dipendenti Mira dopo l’acquisizione. Parte dell’esperienza di questa piccola azienda con 7 anni di esperienza può servire a migliorare il viaggio recentemente lanciato da Apple nel mercato della realtà aumentata, dove Vision Pro compete con Meta’s Quest 3 per essere il dispositivo che rende la vita di tutti i giorni questa tecnologia e le sue numerose applicazioni.

Di fronte alla notizia, Apple ha dato la sua solita risposta concisa: “Apple acquista di tanto in tanto società tecnologiche più piccole e generalmente non discutiamo del nostro scopo o dei nostri piani”. Ciò lascia sconosciuto se continueranno con i contratti esistenti che Mira ha, come con l’USAF, anche se è improbabile.

Militari che indossano occhiali Mira a una conferenza navale

Mira – Twitter Omicron

Mira ha un accordo con la US Navy del valore di 702.351 dollari e un altro con l’Air Force dello stesso Paese. I piloti americani usano gli occhiali Prism Pro come guida. Anche se questo non è l’unico contratto che l’azienda ha, né è il più famoso.

Fan di Nintendo che hanno visitato Mario Kart Park in Giappone o agli Universal Studios di Los Angeles Scopri gli occhiali che l’azienda ha creato per aumentare l’esperienza interattiva e virtuale di alcune attrazioni.

Occhiali AR Mira Prisma

Aspetto Omicron

Gli occhiali Mira possono essere utilizzati con o senza casco a seconda dell’ambiente. È un team diverso da Vision Pro, Apri gli occhiali in modo da poter vedere il mondo esterno in ogni momento E dove sono uniti gli elementi virtuali visualizzati sulle finestre anteriori.

Compatibile con iPhone da anni, Mira Prism utilizza i telefoni cellulari per rispecchiare lo schermo dell’iPhone sulle lenti di vetro anteriori e Quindi metti effetti 3D su cose reali per interagire con esso. Richiede anche un controller per controllare il sistema e il gioco, mentre il nuovo Vision Pro è gestito con semplici gesti delle mani.

Poi sono arrivati Prisma Progli ultimi occhiali di questa azienda, ora di proprietà di Apple, che includevano nuove funzionalità come il controllo dell’interfaccia con lo sguardo, ovvero, Tracciamento del movimento degli occhiuna funzione che Vision Pro integra anche con il controllo dei gesti.

Il prezzo di questa acquisizione non è stato ancora reso noto: l’azienda è riuscita a raccogliere fondi per 17 milioni di dollari nel corso della sua storia e persino John Ive, l’ex capo del design Apple, è venuto a consigliare Mira, secondo fonti anonime all’interno dell’azienda. il bordoche furono i primi a denunciare l’acquisizione.

