Un pagamento di stimolo fino a 3.500 dollari è pronto per essere inviato

Negli Stati Uniti, il “4° controllo di stimolo da 3.500,00 dollari per il 2024” sarà condiviso molto presto. In questo senso, la sua cifra può variare da US$ 500,00 a US$ 3.500,00 a seconda delle circostanze e dell'importo delle tasse pagate.



Pertanto, l'IRS pagherà $ 3.500,00 ai residenti statunitensi di età superiore ai 65 anni che vivono in stati separati. L’importo dello stimolo sarà poi distribuito sulla base del reddito lordo e sarà sotto forma di depositi diretti.

Chi è idoneo?

Possono ottenere lo stimolo i cittadini statunitensi o i residenti permanenti che hanno un numero di previdenza sociale (SSN) o un ITIN valido.

Gli interessati devono aver pagato le tasse nel 2019 o nel 2020, senza essere classificati come dipendenti dalla dichiarazione dei redditi di qualcun altro.

Il fatto è che con l'istituzione di questi requisiti all'interno del programma, partecipano cittadini qualificati. Dare priorità anche al beneficio delle persone che necessitano di assistenza finanziaria in circostanze difficili.

Ma oltre a ciò devono essere rispettati anche determinati limiti di reddito. Di questi, i richiedenti devono avere più di 65 anni e un reddito lordo di US$ 75.000,00.

Se richiesto dalla persona capofamiglia, il suo reddito lordo deve essere pari a US$ 112.500,00 all'anno. Nel frattempo, $ 150.000,00 dovrebbero essere il reddito annuo totale della coppia.

Allo stesso modo, il figlio deve avere meno di 17 anni perché i genitori possano richiedere il pagamento a carico utilizzando il credito d'imposta per i figli.

Va inoltre notato che solo i richiedenti il ​​cui reddito supera il massimo riceveranno una percentuale dell'importo totale.

Questo quarto assegno di stimolo non è stato incluso nel pacchetto di aiuti da 1,9 trilioni di dollari dell’amministrazione Biden noto come American Rescue Plan. Tuttavia, nei prossimi mesi verranno distribuiti controlli di stimolo e pertanto si consiglia alle parti interessate di rimanere vigili.