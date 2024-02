Un vecchio satellite europeo del peso di due tonnellate e mezzo cadrà sulla Terra nelle prossime ore

Nell'aprile 1994 l'Agenzia spaziale europea (ESA) lo ha inviato nello spazio Un satellite pesa circa tre tonnellate. Di nome IRS-2, era il più avanzato della sua categoria e il “fratello” migliorato dell'ERS-1, lanciato tre anni prima. Da allora, hanno formato una coppia di successo che ha aiutato a capire tutto, da come si riduce il ghiaccio sulle calotte polari allo stato del terreno dopo una grande inondazione. Una coppia pionieristica ha anche scoperto i primi segnali d’allarme del cambiamento climatico ancor prima che il termine diventasse così popolare come lo è oggi.

Sebbene fosse prevista una durata di soli tre anni,… La sua vita produttiva è stata prolungata fino al 2011, acquisendo informazioni di base dalla Terra per sedici anni. La sua missione si è poi conclusa, anche se l'ESA credeva che con il carburante rimanente avrebbe potuto terminare il suo servizio senza lasciarlo fluttuare tra i detriti spaziali quasi indefinitamente. Pertanto, hanno effettuato un totale di 66 manovre che li hanno fatti cadere in un anno da un'altitudine di circa 800 km a 570 km. Lì rimase senza carburante, ma la gravità continuò a spingerlo verso di noi.

Negli anni successivi, ERS-2 gradualmente diminuito, fino a raggiungere meno di 500 chilometri. È ormai giunto a un punto critico in cui il suo percorso accelererà gradualmente nelle prossime ore, e si scontrerà inevitabilmente con la nostra atmosfera all'inizio della prossima settimana (gli ultimi aggiornamenti indicano che cadrà mercoledì a mezzogiorno, alle 13:10). tempo, quindi va bene). , c'è un intervallo tra la tarda mattinata di martedì e il giovedì pomeriggio). Questo volo incontrollato, di cui non conosceremo la destinazione finale sulla Terra fino a circa 24 ore prima dell'esito, è monitorato in tempo reale dall'Agenzia spaziale europea.

ERS-2 prima del suo lancio nel 1994



Quale



“Ora cadiamo dallo spazio circa due tonnellate e mezzo”, ha spiegato in una conferenza stampa Benjamin Bastida, un ingegnere di sistema specializzato in detriti spaziali presso l'Agenzia spaziale europea. “La velocità della caduta dipende da diversi fattori, come la radiazione solare o le condizioni atmosferiche nell’orbita inferiore, tra 200 e 100 chilometri. “Più ci avviciniamo alla fine, meglio possiamo prevedere, escludendo potenziali aree di impatto”. Perché anche se le statistiche pure indicano molto probabilmente che i resti cadranno in un'area marina (il 70% della Terra è ricoperta dall'elemento liquido), la realtà è che potrebbero orbitare attorno al pianeta tre volte prima che l'antico satellite si schianti. Contro Giona La posizione esatta non sarà nota Dove ERS-2 finirà per disintegrarsi.

Inoltre questo percorso, infatti, Può essere accelerato dalla radiazione solare (Maggiore è la radiazione, maggiore è la riduzione.) Questa è una variabile alquanto sconosciuta e imprevedibile che può portare alla fine in grande stile, perché influenza la densità dell'atmosfera terrestre. Questa è una situazione che potrebbe realmente verificarsi, perché siamo al massimo del ciclo solare e l'attività della nostra stella è molto intensa.

Tutto ciò che può sopravvivere al feroce ritorno

Si tratta di un vecchio satellite progettato negli anni ’90, un’epoca in cui i detriti spaziali non erano considerati un problema. Per questo motivo, sebbene la maggior parte dei suoi componenti finisca per disintegrarsi a causa dell'attrito con l'atmosfera, alcune parti sono realizzate con materiali più resistenti e oggi raramente utilizzati. Può sopravvivere all'impatto.

“I nostri modelli indicano che parti come i serbatoi di carburante in titanio o i pezzi di pannelli possono resistere; “Ma molto probabilmente sono i resti dell'antenna e della sua struttura portante, le parti più grandi, che rimangono”, ha detto Mirko Albani, direttore del Programma Heritage Expeditions, che si occupa delle missioni non più operative ma ancora operative. Può fornire, anche se passivamente, nuovi risultati scientifici. “In ogni caso è importante sottolineare che nessuno dei componenti è radioattivo o contiene materiali pericolosi”, ha sottolineato.

Infatti, anche se sembra piuttosto orribile, lascialo cadere nell'atmosfera E' la meta più ambita Uno di questi oggetti. Perché se non avesse eseguito alcuna manovra alla fine della sua vita operativa, l'ERS-2 sarebbe rimasto così com'è. Un'enorme massa di spazzatura spaziale In orbita attorno al nostro pianeta per un secolo o due. “Ciò che tornerà da questo satellite sarà una piccola frazione di quelle due tonnellate e mezzo”, ha spiegato Tim Fluhrer, direttore dello Space Debris Office dell'ESA. “Ora stiamo cercando di creare satelliti che non generino molti detriti, ma questa è la politica degli ultimi anni”.

L’Agenzia spaziale europea, infatti, è in prima linea nella lotta ai detriti spaziali attraverso programmi come Zero Debris entro il 2030, che prevede requisiti specifici su come le missioni spaziali vengono progettate, costruite, volate e smaltite, includendo anche una serie di regole per qualsiasi azienda o organizzazione che collabora con l'Agenzia Spaziale Europea.

Perché, secondo i dati della stessa istituzione, dagli anni Novanta al 2020, il numero medio di detriti spaziali rientrati nell'atmosfera Erano meno di 150 tonnellate all'anno. Da allora, il numero è raddoppiato arrivando a 340 tonnellate all'anno. “L'ambiente spaziale della Terra è ormai pieno di milioni di frammenti di detriti in rapido movimento, che minacciano il nostro futuro nello spazio. L'Agenzia spaziale europea spiega che una collisione con una particella di 1 cm di diametro che si muove a 10 km/s (ce ne sono circa 1 milione in orbita) rilascia la stessa energia che colpisce un'auto. Piccolo a 40 km/h.”Se i comportamenti e le tendenze orbitali attuali continuano, importanti regioni orbitali diventeranno completamente inutilizzabili. E' ora di lavorare.”

In realtà, Non è la prima volta che l’Agenzia spaziale europea interviene In questa materia e l'indagine “deorbits”. E alla fine dello scorso luglio, Aeolus, un altro vecchio satellite degli anni '90, ha avuto un ruolo da protagonista nel primo rientro controllato di una sonda impreparata. Invece di lasciarlo al suo destino, l’ESA è riuscita a far finire i resti di Aeolus sull’Antartide, riducendo il pericolo e i danni potenziali (già bassi), utilizzando ciò che restava del carburante rimanente. Questo però non è il caso dell’ERS-2: sebbene condivida con Aeolus il livello più basso di rischio per la vita umana, in questo caso Puoi solo assistere passivamente alla sua fine. Buon ritorno, ERS-2.