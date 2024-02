Stanno preparando uno spazio tranquillo e divertente per i BAFTA Awards 2024

IL Premi BAFTA 2024 Si stanno preparando ad accogliere i candidati il ​​18 febbraio per una cerimonia rilassata e divertente, con grandi sorprese preparate dall'ex Doctor Who, David Tennant, che sarà l'ospite della serata.

Ci sarà un sacco di scintillio sul tappeto rosso grazie ai partecipanti confermati tra cui Margot Robbie, Robert Downey Jr., Idris Elba, David Beckham e Cate Blanchett, tra gli altri.

cantante Sophie Ellis-Bextor Eseguirà la sua canzone “Assassinio sulla pista da ballo” Che divenne un successo quando fece parte della colonna sonora del film BruciasaleCon Barry Keoghan e Jacob Wardi.

Kate Middleton, principessa del Galles, difficilmente sarà presente alla cerimonia di premiazione di quest'anno poiché si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico addominale, mentre la presenza di suo marito, il principe William, non è stata ancora confermata.

“David ha questo calore, questa parte coinvolgente di lui che sappiamo porterà quell'energia allo show e terrà le persone con lui. Se sei nominato, è stressante. E vogliamo che le persone si sentano a proprio agio e in un ambiente Spazio sicuro “E non hanno la sensazione che saranno sconvolti o qualcosa del genere.” Ha aggiunto.

“Il nostro spettacolo è pieno di energia e divertimento. Abbiamo un presentatore eccezionale, è così affascinante. Non puoi rivivere quei momenti (di successo), ma non sai mai cosa succederà.” abbonato Emma Brillante Direttore dei premi BAFTA diversificato.

Per quanto riguarda proteste o dichiarazioni politiche, il direttore ha posizioni ferme anche riguardo alla libertà di espressione e di trasporto.

“Non diciamo ai vincitori cosa dire, ma è chiaro che non tollereremo alcuna forma di razzismo, molestia o discriminazione”. BBC Il concerto sarà modificato in base alle condizioni meteorologiche e in conformità con le sue linee guida editoriali.