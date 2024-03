Una gattina che viaggiava in camion dall'Italia alla Svizzera: la sua famiglia è ricercata.

Un gatto in viaggio dall'Italia alla Svizzera

Nel carico del camion in viaggio dall'Italia alla Svizzera si nascondeva una sorpresa: Un piccolo gattino bianco e nero Era nascosto tra gli scompartimenti di un veicolo da trasporto che viaggiava per 300 chilometri dalla città italiana di Busto Arsizio in Lombardia fino a Langenthal, in Svizzera.

Non so molto dei gattiÈ rimasto solo il camion Busto di Arcisio E non si è fermato finché non ha raggiunto il supermercato Cooperativa cittadina svizzera, Quindi, l'animale ha percorso 300 chilometri dall'inizio del percorso fino alla destinazione finale e all'inizio del viaggio ha dovuto salire a bordo.

Il guardiano italiano Apar-Gatti Busto Arsizio ha pubblicato la storia della bambina Un gattino in viaggio Scopri se qualcuno dei vicini la riconosce in modo che possa essere riportata a casa sua. In un post su Facebook hanno condiviso la loro storia e la “piccola sorpresa” che hanno trovato il 1° marzo, nascosta tra gli scatoloni dopo un lungo viaggio.

Hanno anche detto che quando è arrivata la polizia, hanno verificato la presenza del gattino Patata fritta, Ha approfittato dell'occasione per scappare. È necessario assicurarlo utilizzando una trappola per gatti e portarlo dal veterinario, che controllerà che stia bene. Attualmente si trova in una casa adottiva dove sta riprendendo le forze dopo il viaggio “Ottenere cibo delizioso”, dicono.

Quanto all'Associazione Apar-Gatti Busto Arsizio, è appena nata e si chiedono se non sia solo un gattino in movimento. Aveva una casa o viveva per strada. Il loro obiettivo principale è trovare qualcuno che possa riconoscerla, altrimenti inizieranno a cercare una famiglia in modo che la gattina possa trovare una casa.

In Italia, nel 2022, significativo Numero di animali abbandonatiÈ salito a 57.000 casi. Questi dati, forniti dall'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), riflettono un preoccupante trend in aumento nell'abbandono di cani e gatti.

(Facebook Rifugio per animali della contea di Emmet)

Dall'inizio dell'anno alla fine di settembre sono stati accolti nei rifugi 17.585 cani e tra rifugi e colonie feline sono stati accuditi 39.752 gatti. La situazione ha creato allarme tra i difensori degli animali, portando ad iniziative come una petizione Ridurre l’IVA sugli alimenti per animali domestici e sui servizi veterinari, Con l’obiettivo di sostenere i proprietari di animali in difficoltà finanziarie.

Se trovi un gatto per strada in Spagna, è importante seguire alcuni passaggi per garantire il benessere dell'animale. Controllalo prima e prova ad avvicinarti con attenzione per vedere se presenta segni o mostra segni di smarrimento o abbandono. Puoi chiedere ai vicini e alle aziende vicine: spesso i gatti non si perdono davvero, ma esplorano l'ambiente circostante. Se nessuno sa dell'animale, Per pubblicare sui social network e applicazioni specifiche: esistono App dedicate al ricongiungimento degli animali smarriti con i loro proprietari: foto e dettagli di dove hai trovato il gatto e se non riesci a trovare il proprietario del gatto, Contatta le organizzazioni locali per la protezione degli animali Oppure consultare il municipio. Potrebbero esserci segnalazioni di gatti scomparsi o di un rifugio sicuro mentre la famiglia del gatto viene perquisita.

Se possibile, porta il gatto dal veterinario per un controllo, vedi se sta bene e controlla la presenza del microchip. Può fornire informazioni di contatto per il proprietario del gatto. Se ne hai la capacità, puoi prenderti cura di lui temporaneamente mentre cerchi la sua famiglia. Deve fornire Un ambiente sicuro, cibo, acqua e un posto dove dormire.