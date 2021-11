Una novità tanto attesa arriva sul browser di Samsung

Notizie correlate

Samsung sta cercando di convertire Il tuo livello di personalizzazione One UI Il programma è migliore di quello che è già, e l’ultimo passo che l’azienda ha fatto in questa direzione è aggiorna il tuo browser internet, Una delle applicazioni più utili preinstallate sul tuo dispositivo. Questo aggiornamento include sia modifiche al design che funzionalità di personalizzazione del dispositivo, che sono parecchie. Ovviamente, per ora, sono disponibili solo in versione beta.

Il browser Samsung è stato rinnovato

Samsung ha aggiornato la sua app browser mobile con alcune nuove funzionalità a livello di personalizzazione, come Scegli se la barra di navigazione è in alto o in basso, che può essere utile per gli utenti con telefoni cellulari lunghi.

D’altra parte, è stato aggiunto Supporta la creazione di gruppi di schede – Qualcosa che abbiamo già visto Google Chrome– , che puoi raggruppare in base al loro tema – o quello che vuoi – per organizzarli meglio e renderli più accessibili, anche raggruppati Sammobile.

Una delle novità apparse nel browser è la connessione prioritaria al protocollo di sicurezza HTTPS, che, al momento, è funzione sperimentale. Questa notizia è stata vista nella versione beta dell’applicazione, in particolare in Samsung Internet Beta v16.0.2.15.

ancora sconosciuto Quando arriverà questa notizia nella versione stabile del browser, Ma non dovrebbe essere rimasto molto per questo, quindi presto sarai in grado di apportare questo tipo di modifica sul tuo cellulare Samsung.

