Uno più anziano dall’Italia punta su Balte

Una grande svolta Alessandro Baldo (18 anni) lo ha promosso in prima squadra in questa stagione ParkaSupera l’esperto Giordi Alba Y Marco AlonsoE molte squadre che guardano al futuro hanno preso atto della prestazione del giovane terzino sinistro.

Secondo il portale ‘Calciomercato’, una delle squadre in arrivo benna È lui Inter di MilanoConcorrente Parka Nella fase a gironi Champions League. Gli italiani vogliono alzare la posta sulla corsia di sinistra e non sono del tutto soddisfatti della prestazione in questa fase. Coseni E solo in questo De Marco ha continuità e possono iniziarsi a firmare benna Che seguono da molto tempo.

Alejandro Balde è uno degli antieroi di Else Pep Morata / MD

Nonostante le voci di un possibile cambio di scenario, Alessandro Baldo ha un accordo con Parka Il club ha la possibilità di rinnovarlo per le prossime due stagioni, fino al 2024, e più a lungo per garantire la continuità del giovane calciatore. In fra Aspettati messaggi e sì benna Senza prolungare il suo contratto, cercheranno di attirarlo in estate. Ricorda che la sinistra ha firmato con il suo ultimo aggiornamento Parka Estate 2021 e oltre Clausola risolutiva da 500 milioni euro.

