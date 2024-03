Urbanitae si sposta in Italia per raccogliere 50 milioni entro il 2024

Urbanide ha successo all'estero nel mercato internazionale. Una società ha chiamato Raccolta di fondi Il Real Estate continua la sua espansione in Europa e in Italia, Si prevede di raggiungere i cinquanta milioni di euro di progetti finanziati nel primo anno. L'azienda ha avviato il processo di internazionalizzazione lo scorso dicembre con operazioni in Francia e Portogallo.

Nel Paese transalpino gli Urbanidae annunciarono che avrebbero raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati Carlo Magnoni schiererà la propria squadra, che riunisce oltre vent'anni di esperienza negli investimenti e nello sviluppo immobiliare. Il manager, infatti, è legato a fondi di investimento come Blackstone o Stoneweg, ricoprendo il ruolo di responsabile delle acquisizioni per Italia e Portogallo.

Diego Bestart, CEO e Socio Fondatore di Urbanide ha dichiarato: “Anche se l'evento si è svolto in Italia Raccolta di fondi Il settore immobiliare è più recente rispetto ad altri paesi europei e ha mostrato una crescita significativa negli ultimi anni. Il presidente della società ha aggiunto: “In Urbanide siamo impegnati in investimenti congiunti Continua a scalare le classifiche come fonte di finanziamento tra i promotori locali”.

Urbanitae è specializzata in progetti tra i due e i cinque milioni di euro e si avvale di due formule di finanziamento.

Il suo modello di finanza partecipativa riunisce i piccoli e medi risparmiatori per investire in asset immobiliari, siano essi residenziali, commerciali o industriali. L’azienda è “qualsiasi persona Puoi investire in attività a partire da 500 Euro Generalmente è disponibile solo per gli investitori professionali.

Urbanidae è speciale I progetti vanno dai due ai cinque milioni di euro e sono supportati da due formule di finanziamento. In questo modo, il 65% delle operazioni si esprimono sotto forma di plusvalenza, in cui gli investitori diventano azionisti della società veicolo responsabile della realizzazione del progetto. Il restante 35% corrisponde invece a progetti di prestito, attraverso una linea di credito che finanzia progetti immobiliari fino a cinque milioni di euro.

Dopo la sua precedente apparizione nel 2017, Urbanitae è stata lanciata come piattaforma di crowdfunding nel giugno 2019, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della National Securities Market Commission (Cnmv). Nel 2022, l'azienda è diventata il fornitore europeo di servizi di crowdfunding, diventando la prima piattaforma di crowdfunding. Raccolta di fondi Il settore immobiliare in Europa è autorizzato a operare in tutti gli Stati membri.