Come Spagna e Italia possono cooperare nel turismo

IL Il Ministro del Turismo, Daniela Sant'Anse, Durante la sua partecipazione all'ultima edizione della Fiera Internazionale del Turismo (Fitur), ha sottolineato la necessità che il suo Paese e la Spagna collaborino per promuovere il turismo nel Mediterraneo. In questa direzione, per la prima volta, i rappresentanti delle principali aziende turistiche dei due Paesi si sono incontrati per discutere di progetti comuni, collaborazioni e interessi condivisi.

In particolare, Alessandra Briante, recentemente nominata capo dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), ha ospitato un incontro a Madrid. Segretario di Stato per il Turismo della SpagnaRosana Morillo e con lui Direttore Generale di DurespanaMiguel Sanz.

Hanno sottolineato l'importanza di trovare punti di incontro durante l'incontro promozione internazionale, Soprattutto tra due colossi come il turismo mondiale Italia E Spagna. Hanno inoltre sottolineato la necessità di collaborare per realizzarne uno Turismo più sostenibile Dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Rosana Morillo, Sottosegretario al Turismo, con Alessandra Briante, Presidente dell'ENIT. Fonte: ENIT.

“L'apertura del dialogo tra i due paesi è riflessiva e necessaria Avanzare lungo possibili percorsi comuni. “Italia e Spagna sono molto simili sotto molti aspetti e uno scambio trasparente e collaborativo sui temi della produzione e della promozione, soprattutto per le località più remote, non può che essere positivo per entrambi i Paesi”, ha affermato il responsabile dell'Enit.

Per questo motivo “The Trasferimento di conoscenza E le migliori pratiche sono molto importanti per sfruttare appieno il nostro potenziale turistico e offrire un’esperienza indimenticabile ai viaggiatori”, ha aggiunto.

Miguel Sanz, Direttore Generale di Turespana, con Alessandra Briande, Presidente dell'ENIT. Fonte: ENIT.