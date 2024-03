Cento cellulari e tre computer portatili 'non reclamati' sul pullman dall'Italia al Marocco: braccati a Cambrils

intervenuto 112 telefoni cellulari E Tre computerUno di loro è stato rubato ItaliaSull'autobus Marocco. IL Mossos d'EsquadraDurante il raid hanno fermato un veicolo Cambrils (Tarragona) dopo aver controllato i documenti di trasporto e due autisti. Sembrava tutto uno spettacolo di routine e nessuno dei tredici passeggeri a bordo si stupì, ma tutto cambiò quando gli agenti scoprirono la nave. Dispositivi elettronici. Questi non sono identificati dai viaggiatori o non hanno alcun proprietario apparente.

Il fatto è avvenuto sabato mattina AP-7 Quando passa Cambrils. IL Mossos d'Esquadra Questo è stato intercettato Autobus Verso le otto, mentre si nascondeva Itinerario tra Italia e Marocco, dirigendosi a sud verso il Paese nordafricano. I due autisti a bordo non sono riusciti a documentare la provenienza dei dispositivi elettronici, tenuto conto di quanto trasportato a bordo. Autobus A liberare gli autisti che provenivano dal paese transalpino in Francia. Inoltre era chiaro che non stavano guidando, ma il tachigrafo diceva il contrario. Di conseguenza, sono stati condannati e multati 4.001 euro Per ciascuno Bugia amministrativa.

Tre agenti della stazione di polizia di Cambrils si sono recati alla fermata dell'autobus per effettuare una perquisizione approfondita dei bagagli. Sono stati rinvenuti così 112 cellulari e tre computer portatili senza proprietari, uno dei quali rubato anche in Italia. I Mossos d'Esquadra hanno intercettato i dispositivi elettronici e hanno avviato un'indagine. ha sottolineato Diario di TarragonaC'era un autobus Targa marocchina Ed esso era Immobile Alla stazione degli autobus CambrilsOffrendo ai tredici passeggeri due alternative: proseguire per altre tratte verso il Paese nordafricano oppure attendere che gli autisti paghino le multe e proseguire con lo stesso veicolo.