L'Italia avvia la vendita del 12,5% di Banca Monte dei Paschi di Siena per una valutazione di 670,2 milioni.

Il Ministero delle Finanze italiano ha lanciato martedì la sua partecipazione del 12,5% nella Banca Monte dei Passi di Siena attraverso un processo di book building accelerato che metterà in vendita 157.461.214 azioni per una valutazione di 670,2 milioni di euro.

Secondo il suo sito web, il 39,23% del capitale azionario sarà attualmente nelle mani del governo italiano. Bank of America Securities, Citigroup Global Markets Europe, Jefferies e Mediobanca fungeranno da coordinatori globali e joint bookrunner.

Queste istituzioni dovrebbero incoraggiare il collocamento di azioni tra investitori italiani e investitori istituzionali internazionali. Da parte sua il ministero ha promesso di non lasciare alcun titolo del Monte dei Paschi per 90 giorni.

Il prezzo del Monte dei Paschi ha chiuso martedì alla Borsa di Milano a 4.256 euro, in aumento dell'1,12%, e l'utile provvisorio per lo Stato italiano potrebbe essere di 670,2 milioni di euro.

L'anno scorso l'Italia aveva già venduto la sua quota del 25% per circa 920 milioni di euro. Il governo di Georgia Meloni aveva già detto di voler vendere tutto entro la fine del 2024, come concordato con l'Unione Europea, dopo aver perseguito per anni una exit Strategy di Roma, compreso un fallito tentativo di fusione con UniCredit.

Fondata nel 1472, rendendo la banca toscana la banca più antica del mondo, la Banca Monte dei Paschi di Siena è stata salvata per la prima volta dallo Stato 15 anni fa.

Nel 2023 ha realizzato un utile netto di 2.051,8 milioni di euro, in contrasto con le perdite di 178,4 milioni dell’anno precedente. Per questo motivo, il gruppo ha annunciato all'assemblea generale degli azionisti dell'11 aprile che distribuirà un dividendo di 0,25 euro per azione, che corrisponderà a 315 milioni di euro. Pertanto, la distribuzione dei dividendi riprenderà 13 anni dopo e due anni prima del previsto.

