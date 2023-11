Usando questo semplice trucco, puoi risolvere i problemi più comuni di guasto Wi-Fi o Bluetooth sul tuo cellulare Xiaomi

Ti mostriamo come ripristinare le impostazioni di configurazione delle connessioni Wi-Fi e Bluetooth di Xiaomi con pochi clic.

Se hai un telefono Xiaomi puoi risolvere (quasi) ogni problema di connessione Wi-Fi e Bluetooth del tuo dispositivo grazie alla funzione nascosta della MIUI

Anche se è molto probabile che verrà presto sostituito da HyperOS, ad oggi la MIUI rimane uno dei livelli di personalizzazione Android più completi in circolazione, poiché Ha un gran numero di funzioni nascoste davvero utilialcuni dei quali ti abbiamo svelato di recente, come quelli che ti permettono di trasformare il tuo smartphone in un ripetitore di rete Wi-Fi o altri grazie ai quali potrai verificare la qualità della tua connessione Internet senza dover ricorrere ad applicazioni da terzi.

Sono sicuro che lo sai già, ma quello che forse non sai è che la MIUI dispone anche di strumenti che ti permettono di risolvere piccoli errori senza dover portare il dispositivo in assistenza tecnica, e quindi oggi ti diremo come puoi Risolvi gli errori Wi-Fi o Bluetooth più comuni sul tuo cellulare Xiaomi in modo rapido e semplice.

Ecco come ripristinare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth sul tuo telefono Xiaomi

Avrai già notato che la connessione Wi-Fi si perde spesso o che il Bluetooth non è completamente stabile quando colleghi le cuffie wireless al tuo telefono cellulare. Ebbene, se possiedi uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, sei fortunato perché MIUI ha un pratico strumento che ti permette Ripristina le impostazioni e i parametri di configurazione per le connessioni Wi-Fi e Bluetooth del tuo dispositivo Fino a quando non funzionerà di nuovo perfettamente.

Quindi, se il tuo telefono cellulare Xiaomi presenta qualsiasi tipo di problema con Wi-Fi o Bluetooth, puoi farlo Ripristina la configurazione di queste connessioni seguendo questi semplici passaggi:

Inserisci l’elenco Impostazioni Dal tuo telefono Xiaomi

Dal tuo telefono Xiaomi Accesso alla sezione Connettiti e condividi

Scorri verso il basso e nella sezione Altro tocca l’opzione Riavvia W-Fi, reti mobili e Bluetooth

Infine, fare clic sul pulsante Innanzitutto Che appare in basso per ripristinare le impostazioni Wi-Fi, Bluetooth e dati mobili

Per la tua tranquillità, sottolineiamo che il ripristino delle impostazioni Wi-Fi e Bluetooth influisce solo su queste connessioni, quindi, così facendo, Niente verrà eliminato sul tuo dispositivo e non perderai app, file o foto..

Se il problema riscontrato persiste dopo aver ripristinato le impostazioni Wi-Fi e Bluetooth Si consiglia di riavviare il dispositivo Se continua a non funzionare dopo aver eseguito questa operazione, probabilmente dovrai portarlo in riparazione.